Paratici loue une signature spécifique; révèle la nouvelle stratégie de transfert de Tottenham

Le directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici, a qualifié une signature estivale comme l’une des “plus talentueuses d’Europe”, avant de révéler ses directives de transfert.

Après un démarrage lent de la fenêtre d’été, Tottenham bientôt passé à la vitesse supérieure. Une fois Paratici installé et Nuno Espirito Santo nommé manager, les Spurs ont entrepris de réorganiser leur équipe.

On pourrait dire que retenir les services de Harry Kane était leur plus grande affaire. Néanmoins, cinq nouveaux visages sont arrivés pour rafraîchir les rangs.

Cristian Romero et Pierluigi Gollini sont tous deux arrivés en prêt en vue de rendre leur séjour permanent sur toute la ligne. Bryan Gil, Emerson Royal et Pape Sarr sont tous arrivés avec des accords permanents.

Et via l’Evening Standard, c’est Sarr que Paratici a choisi pour des éloges particuliers.

Le milieu de terrain de 18 ans a signé avec Metz en Ligue 1 où il restera en prêt cette saison. Déjà sélectionné à trois reprises au niveau senior par le Sénégal, Sarr devrait figurer en bonne place dans l’équipe des Spurs dans un avenir pas trop lointain.

Et c’est un sentiment partagé par Paratici si l’on en croit ses propos le qualifiant de l’un des “plus talentueux d’Europe”.

« Je pense que Pape est l’un des plus talentueux d’Europe, a déclaré Paratici.

« Notre travail n’est pas seulement de regarder demain, mais peut-être aussi passé demain ou l’année prochaine. Je pense que nous avons fait une excellente signature. Dans toute l’Europe, on en parle. Beaucoup d’équipes étaient intéressées, beaucoup d’équipes étaient là pour (lui) signer, donc nous avons fait une très bonne signature.

«Il a besoin d’expérience, il a besoin de jouer à des jeux, de rester dans une équipe et de jouer régulièrement. Un excellent investissement pour le club et une belle vision pour l’avenir.

Au dire de tous, Paratici a supervisé une première fenêtre entièrement réussie dans son rôle de directeur. L’Italien a ensuite révélé ce que Tottenham lui avait demandé après avoir admis que la pandémie créait un environnement difficile dans lequel opérer.

“La fenêtre était dure pour tout le monde”, a ajouté Paratici. « La pandémie a beaucoup touché ce genre de marché.

« On avait un objectif, une cible, de renouveler l’équipe. De jeunes joueurs, de jeunes talents avec un grand potentiel et leur espoir est de gagner quelque chose avec Tottenham – de gagner quelque chose avec cette grande équipe.

«Nous avons ici beaucoup de joueurs qui, à mon avis, sont de grands joueurs qui au cours des deux dernières saisons n’ont pas été à leur niveau de performance.

« Donc, notre objectif, lorsque moi, Nuno et Steve (Hitchin, directeur de la performance technique) nous sommes rencontrés, était de redynamiser l’équipe. Donner plus de discipline, donner plus de travail au niveau du travail physique, plus d’organisation. Et Nuno a très bien fait ce genre de travail.

Dix choses que vous ne saviez pas sur le prochain adversaire de l’Angleterre, Andorre



Un as de la Liga révèle la raison du snob de Tottenham

Pendant ce temps, le défenseur de Villarreal Pau Torres insiste sur le fait qu’il ne regrette pas d’avoir refusé un transfert à Tottenham Hotspur cet été.

Les Spurs cherchaient une couverture défensive et ont débarqué l’arrière central de l’Atalanta Cristian Romero pour un montant de 42 millions de livres sterling. Nuno Espirito Santo souhaitait toujours ajouter plus de profondeur à son équipe et les Spurs auraient fait accepter une offre de 43 millions de livres sterling par Villarreal pour l’international espagnol.

Dans les discussions qui ont suivi, cependant, le joueur de 24 ans a refusé le déménagement. La raison invoquée était le manque de football de la Ligue des champions proposé. Et cela semble maintenant être vrai après que Torres a expliqué sa décision au point de vente espagnol AS.

“On m’a parlé de l’intérêt de Tottenham, mais j’ai toujours eu clairement à l’esprit que je voulais continuer à Villarreal”, a-t-il déclaré à AS.

« Mon idée était de vivre une saison palpitante [after qualifying for the Champions League].Je voulais rester chez moi et à Villarreal. Ce fut une décision rapide. Je suis content de la décision que j’ai prise. Personnellement, j’ai une très belle saison devant moi car ce sera mes débuts en Ligue des Champions.

« Toutes les décisions sont respectables, je voulais rester. Je suis content de la décision que j’ai prise. Mon idée était de rester à la maison et j’en suis content. J’ai trouvé une équipe qui s’est renforcée dans ce que voulait l’entraîneur, nous devons être ambitieux et viser la première victoire en championnat et ce jour-là, c’est Alavés.

« La Ligue des champions arrive. Nous avons un groupe dans lequel nous pouvons nous battre pour être au prochain tour. Je pense que nous pouvons nous battre pour cela. Ce sera une saison exigeante et mon objectif est de continuer à jouer au plus haut niveau et de continuer à faire plaisir à nos fans.

LIRE LA SUITE: Fabio Paratici à toute oreille, la Juventus n’étant pas près de la résolution du contrat malgré la sortie de Ronaldo