Paratici pourrait bientôt unir un partenariat des Spurs encore plus effrayant que Son et Kane – Notre point de vue

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

Ainsi, après des mois et des mois de spéculation, Harry Kane reste à Tottenham.

En effet, le capitaine anglais s’est rendu sur Twitter mercredi après-midi pour dire au monde qu’il ne quittera pas le nord de Londres cet été, et bien que cela soit excitant, cela aura également un grand effet d’entraînement sur les Spurs.

Il est juste de dire que Tottenham est une équipe différente lorsque Kane est sur le terrain, et le fait qu’il reste dans les parages rend un plan de transfert signalé d’autant plus excitant.

Adama Traoré serait un joueur que les Spurs recherchent, ayant été lié à un premier prêt avec obligation d’achat, et même si les fans de Tottenham n’étaient pas si enthousiastes à l’idée de rejoindre l’Espagnol, ils devraient peut-être l’être maintenant.

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

Statistiquement, Traoré souffle le chaud et le froid – ses chiffres la saison dernière n’étaient pas excellents, mais n’oublions pas qu’il a été privé de son complice Raul Jimenez pendant la majeure partie de la saison dernière.

Lorsque Traoré avait Jimenez à ses côtés, il était l’un des ailiers les plus dangereux de la ligue. En 2019/20, il a réalisé neuf passes décisives, la plupart pour le Mexicain.

En fait, cette saison-là, la paire était la paire la plus prolifique de la Premier League, ce qui les rend encore plus efficaces que Heung-Min Son et Harry Kane.

Regardez ce que Traoré pouvait faire quand il avait Jimenez à ses côtés, il déchirait la ligue, créant de nombreuses chances pour le Mexicain de terminer, tandis que l’attaquant des Wolves tombait également profondément pour mettre Traoré en place.

Avec tout le respect que je dois à Jimenez, il n’est pas aussi bon que Kane, mais les deux attaquants ont un style de jeu similaire dans la façon dont ils plongent profondément, utilisent leur force et finissent tout ce qui se trouve à l’intérieur de la surface.

Si Traoré et Jimenez ont pu s’allier pour 10 buts en 2019/20, que pourrait faire l’Espagnol aux côtés de Kane dans une équipe globalement de meilleure qualité ? Le ciel est la limite.

Son et Kane ont été un duo brillant pour les Spurs ces dernières années, mais il n’est pas insensé de suggérer que Traoré et Kane pourraient être encore plus effrayants.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

