Paratici ramène l’avantage de Tottenham à la maison pour avoir signé qu’il a toujours voulu

Tottenham Hotspur a l’avantage de signer un joueur que Fabio Paratici a précédemment tenté d’emmener à la Juventus, selon les rapports.

Paratici a quitté la Juventus plus tôt cette année et est devenu le nouveau directeur général de Tottenham. Il a eu un premier été chargé dans le nord de Londres, supervisant divers transferts. Mais le club est encore en pleine évolution et janvier ne sera pas plus calme.

En effet, la nomination d’Antonio Conte comme entraîneur-chef n’a fait qu’augmenter les attentes pour le mercato de janvier. L’Italien a été exigeant sur le marché partout où il est allé.

Avec plusieurs problèmes à résoudre pour les Spurs, ils tenteront de l’apaiser en janvier. Son ancien collègue de la Juventus Paratici sera la force motrice.

Une cible que Paratici tient particulièrement à donner à Conte est le milieu de terrain du Bayern Munich Corentin Tolisso. Le Français est en fin de contrat à la fin de la saison.

Susceptible de trouver un nouveau club en tant qu’agent libre, Tolisso a un panel de prétendants malgré les blessures qui ont empêché sa progression en Allemagne.

Tottenham est bien dans la course, comme cela est clair depuis octobre. Il y avait des rapports d’eux déjà en pourparlers sur la possibilité de signer le vainqueur de la Coupe du monde.

Maintenant, Football Italia a fourni une mise à jour sur la situation. Ils rapportent que, malgré les discussions entre l’Inter Milan et les représentants de Tolisso, Tottenham est en pole position pour sa signature.

Se souvenant que Paratici a tenté de signer Tolisso pour la Juventus de Lyon en 2017, avant que le Bayern ne les batte à un accord, le rapport réitère à quel point l’officiel de Tottenham est désireux d’un accord.

Ils se sont déjà vu proposer les services de Tolisso et se sont montrés réceptifs. Surtout, ils sont également le prétendant le plus disposé à répondre à ses exigences salariales.

Tolisso veut un salaire de 6 millions d’euros par saison dès son prochain contrat. Ni l’Inter ni les autres prétendants italiens de la Juventus ou de la Roma ne souhaitent lui donner ces conditions.

Tottenham, en revanche, peut se le permettre et Paratici pense que cela en vaudrait la peine.

Le milieu de terrain est un domaine que les Spurs pourraient chercher à renforcer en 2022. Leur seule signature à ce poste cet été était Pape Matar Sarr, qu’ils ont prêté directement à Metz.

Il y a eu des doutes sur l’avenir de Tanguy Ndombele et Dele Alli, bien que Conte offre une lueur d’espoir pour un nouveau départ.

Même s’ils restaient, un corps supplémentaire – surtout avec l’expérience de Tolisso, 27 ans – ne ferait pas de mal.

La cible du milieu de terrain de Tottenham clarifie les priorités

Bien qu’il y ait de bonnes nouvelles pour Tottenham en ce qui concerne leur poursuite de Tolisso, leurs chances de signer une autre cible au milieu de terrain ont pris un coup.

Tottenham a été répertorié comme l’un des prétendants à la signature d’un autre joueur hors contrat en 2022 : Marcelo Brozovic de l’Inter.

Conte avait une grande confiance en Brozovic pendant leur séjour ensemble à San Siro. Par conséquent, une réunion peut avoir du sens si le Croate ne reste pas à l’Inter.

Cependant – au milieu des liens avec Newcastle et Manchester United également – Brozovic a maintenant laissé entendre qu’il n’était pas encore intéressé par un transfert.

Un journaliste italien a révélé une conversation avec Brozovic, dans laquelle le milieu de terrain a dit « Oui, je le veux » lorsqu’on lui a demandé s’il voulait rester avec l’Inter.

Par conséquent, Tottenham devra peut-être se concentrer encore plus sur Tolisso s’il veut un renfort de milieu de terrain de qualité et bon marché.

LIRE LA SUITE ~ Euro Paper Talk: Mourinho a la réponse pour Tottenham à la poursuite du milieu de terrain de la Roma