Paratici répétera l’astuce de transfert alors que Tottenham rejoint la course pour une star record de Serie A

Tottenham Hotspur a rejoint la course pour un ancien de Fabio Paratici à la Juventus qui conviendrait bien à Antonio Conte, selon les rapports.

Tottenham est en transition suite à la nomination de Conte comme nouvel entraîneur-chef récemment. Il aidera à la prochaine étape de leur reconstruction, qui a commencé avec l’introduction de Paratici en tant que directeur général pour l’été.

L’ancien chef de la Juventus était occupé sur le marché des transferts, faisant venir Cristian Romero, Pierluigi Gollini, Bryan Gil et Emerson Royal pour le présent et Pape Matar Sarr pour l’avenir.

Mais il y a encore des domaines de leur équipe qu’ils ont besoin d’évoluer davantage. Conte a toujours été exigeant dans ses différents clubs sur le marché des transferts et voudra des renforts supplémentaires.

Selon Football Insider, un joueur de renom qui est maintenant sur le radar de Tottenham est l’arrière central de la Juventus Matthijs De Ligt.

Paratici travaillait pour le club de Serie A quand ils ont fait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire de la ligue. Cependant, le gros investissement n’a pas entièrement porté ses fruits en raison de la forme de haut en bas du Néerlandais.

Il a retrouvé un peu plus de cohérence ces derniers mois, mais reste derrière le duo de vétérans Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci dans la hiérarchie de la Juve.

Néanmoins, la Juventus s’efforce de le garder à long terme. Une mise à jour récente a indiqué qu’ils prolongeraient son contrat d’un an mais réduit sa clause libératoire au milieu des liens avec Chelsea.

Maintenant, il y a un autre concurrent basé à Londres pour sa signature si l’on en croit Football Insider.

Le point de vente en ligne affirme que Tottenham s’est donné pour « priorité » de signer un défenseur central d’élite en janvier. De plus, Paratici pense que De Ligt est accessible.

L’agent de 22 ans, Mino Raiola, a récemment refusé de réagir aux affirmations concernant l’avenir de De Ligt à la Juventus.

Il a dit : « Rester à la Juventus ou partir ? On devrait faire cette interview en mai… on est en novembre maintenant. Ce n’est pas le moment d’en parler.

Si Tottenham consolide les plans indiqués par Football Insider, Raiola pourrait avoir quelque chose à dire en janvier à la place.

De Ligt reste sous contrat à Turin jusqu’en 2024. Il dispose d’une clause libératoire de 120 millions d’euros après avoir coûté 75 millions d’euros à la Juventus lorsqu’ils l’ont retiré de l’Ajax en 2019.

La vieille dame voudrait récupérer des frais décents pour vendre l’international néerlandais. Donc, il reste à voir combien Tottenham est prêt à dépenser.

Tottenham lié à son coéquipier de Matthijs De Ligt

Football Insider tient à rappeler que Tottenham a également été lié à un autre défenseur néerlandais avant De Ligt.

Son coéquipier international Stefan De Vrij serait également intéressant. Il a joué un rôle déterminant pour Conte à l’Inter Milan alors qu’ils renversaient la Juventus et remportaient le titre de Serie A la saison dernière.

Mais l’Inter a dû faire face à de graves difficultés financières, les obligeant à vendre plusieurs acteurs clés (et à perdre Conte).

Il y a un sentiment qu’ils ne seraient pas contre de tirer profit de De Vrij malgré son importance pour l’équipe.

Une réunion avec Conte aurait beaucoup de sens pour le joueur de 29 ans, bien qu’il ait récemment nié toute approche de son ancien patron.

De Vrij a également été lié à Newcastle United, mais Tottenham est dans une position plus saine au classement.

Ils peuvent maintenant décider entre lui et son compatriote, dans un choix entre l’expérience et le potentiel. De Ligt coûterait probablement beaucoup plus cher que De Vrij. Ainsi, ils doivent déterminer qui est le meilleur rapport qualité-prix.

LIRE LA SUITE ~ Paper Talk: la star de Man Utd en tant que Paratici et Conte conviennent d’un accord avec une star de 29 millions de livres sterling pour rejoindre Tottenham