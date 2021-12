Paratici « sérieux » à propos de la signature de Dejan Kulusevski alors que deux stars de Tottenham sont proposées en échange

Tottenham aurait augmenté les enchères dans le but d’obtenir la signature de Dejan Kulusevski – le directeur Fabio Paratici aurait proposé à son ancien club son choix de deux joueurs en partie en échange.

L’ailier suédois, 21 ans, semble destiné à quitter Turin dans un avenir proche. Son temps de jeu a été réduit sous le patron de retour Max Allegri, et le club serait réceptif à sa vente.

Paratici sait tout sur le milieu de terrain suédois ayant travaillé sur l’accord pour l’amener à la Juventus en premier lieu. Et maintenant, il semble qu’une réunion dans le nord de Londres pourrait être envisagée avec la Juventus prête à vendre.

En effet, Kulusevski ne manque pas d’admirateurs, Arsenal étant également à ses trousses.

Cependant, selon la Gazzetta dello Sport, via Sport Witness, ce sont les Spurs qui préparent une approche ferme pour Kulusevski. Ils rapportent que les Spurs sont «prêts à devenir sérieux» à propos de l’ailier et ont déjà le dessus dans les négociations.

De plus, ils affirment qu’Antonio Conte « aime aussi le joueur » et a déjà un rôle en tête pour Kulusevski à ses côtés. Ils déclarent que le chef des Spurs souhaite que le Suédois joue derrière Harry Kane dans sa formation préférée en 3-4-2-1.

Ce rôle est actuellement occupé par un mélange de Lucas Moura et Steven Bergwijn, bien que la signature de Kulusevski puisse voir le Néerlandais partir.

Et maintenant, afin d’obtenir un autre avantage dans l’accord, les Spurs seraient prêts à offrir deux joueurs dans le cadre d’un échange.

En effet, comme le prétend il Gazzetta, Paratici offrira à la Juve l’un de Giovanni Lo Celso et Tanguy Ndombele dans un échange direct.

Conte prêt à sacrifier le duo pour Kulusevski

L’article affirme que la paire est composée de deux joueurs que Conte n’évalue pas trop haut et « peut s’en passer ».

Il est suggéré que les trois étoiles sont évaluées à environ 30 millions d’euros et que l’organisation de l’échange devrait contenir trop de barrières.

Pour la part de Kulusevski, il ne ferait apparemment pas pression pour s’éloigner de la Juventus.

Cependant, il est apparemment ouvert à un déménagement à Londres et souhaite augmenter son temps de jeu après avoir été un peu joueur cette saison.

En 68 apparitions avec la Juve, il a marqué huit buts. Cette saison, il n’a disputé que quatre départs en Serie A, mais compte trois passes décisives à son actif.

Matt Doherty prêt pour la sortie des Spurs

En plus de Bergwijn, les Spurs pourraient également se préparer à faire ses adieux à Matt Doherty en janvier.

Le joueur de 29 ans a rejoint les Spurs des Wolves à l’été 2020. Il a disputé 13 départs sur 17 matches de Premier League la saison dernière. Cependant, l’international de la République d’Irlande est désormais dans la hiérarchie.

Il a à peine figuré sous Nuno Espirito Santo et Antonio Conte l’a également négligé à ce jour. L’ancien prêteur de Bury n’a disputé que quatre matches de remplacement en championnat, jouant 98 minutes de football.

Il a commencé cinq matchs de la Conférence Europa League et a participé une fois à la Coupe EFL. Mais ce n’est pas suffisant pour un joueur qui a été un habitué de Molineux pendant six saisons.

Doherty a profité de 302 sorties pour la tenue Black Country avant de déménager dans le nord de Londres.

Ses jours au Tottenham Hotspur Stadium sont peut-être comptés, selon le gourou des transferts Fabrizio Roma. L’Italien a déclaré sur son podcast Here We Go que Doherty « avait de sérieuses chances » de quitter le club en janvier.

