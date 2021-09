Paratici soumis à un examen cinglant alors que le rôle de Tottenham est remis en question

Le directeur du football de Tottenham, Fabio Paratici, a peu de chances de devenir un élément clé du fonctionnement du club, selon un ancien chef de la Juventus.

Paratici a quitté le club de Serie A pour les Spurs plus tôt cette année, les transferts à l’intérieur et à l’extérieur du club étant l’une de ses tâches principales. En effet, il s’est concentré sur le marché italien cet été, aidant à faire venir Cristian Romero et Pierluigi Gollini. Le défenseur central et le gardien de but, respectivement, ont tous deux signé de l’Atalanta.

Pendant ce temps, Bryan Gil et Emerson Royal est arrivé d’Espagne, en provenance de Séville et de Barcelone.

Selon l’ancien chef de la Juventus Luciano Moggi, cependant, Paratici aura du mal à avoir une véritable influence sur Tottenham dans les coulisses.

“Je pense que Paratici a peu de vie là-bas”, a-t-il déclaré à Tuttomercatoweb.

«Je pense qu’il n’a aucune possibilité d’être pleinement intégré au club.

“Cependant, Tottenham est premier au classement, donc évidemment le travail a une valeur.”

En effet, les Spurs restent la seule équipe avec un record de 100% cette saison. L’équipe de Nuno Espirito Santo a remporté trois victoires sur trois, contre Manchester City, les Wolves et Watford.

Mais leurs nouvelles recrues ont eu un effet limité jusqu’à présent, jouant la plupart de leurs minutes en Europa Conference League.

Paratici aurait également voulu qu’un milieu de terrain se connecte à Tottenham avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le Lyonnais Houssem Aouar et le Sporting Joao Palhinha auraient fait leur apparition sur le radar du club.

Pendant ce temps, des rapports plus récents ont affirmé que le Real Madrid Marco Asensio a rejeté un transfert à Tottenham.

Bryan Gil excité pour Tottenham

S’exprimant plus tôt cette semaine, Gil a exprimé son enthousiasme pour la saison à venir pour les Spurs.

Le joueur de 20 ans a quitté Séville dans le cadre d’un accord d’échange impliquant Erik Lamela.

Il a déclaré : « Avec beaucoup d’enthousiasme. Il y a eu un changement dans ma carrière en allant à Tottenham cette saison et je pense que c’est un grand pas. J’ai vraiment bon espoir.

Gil a également été récemment nommé capitaine de l’équipe espagnole des moins de 21 ans et le joueur apprécie cette responsabilité.

« Le capitanat des U21 est quelque chose que l’entraîneur vous donne et je lui en suis très reconnaissant.

« Ceux d’entre nous qui sont avec nous depuis le plus longtemps doivent mener le groupe en dehors du terrain car à l’intérieur, vous pouvez voir que nous sommes très unis. Heureux et fier de porter le brassard.

