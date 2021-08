Paratici travaille sur un accord de choc avec les Spurs pour la star de 45 millions de livres sterling Man Utd refusé

in

Le directeur général de Tottenham, Fabio Paratici, travaille sur un accord surprise pour amener le défenseur de Villarreal Pau Torres au club, selon des informations en Espagne.

L’élégant défenseur espagnol figurait en bonne place sur la liste des transferts de Manchester United cet été. En effet, des pourparlers initiaux ont eu lieu entre United et la partie espagnole, qui les a battus aux tirs au but en finale de la Ligue Europa. Cependant, il n’a servi d’option de repli qu’au cas où la signature plus médiatisée de Raphael Varane ne parviendrait pas. Mais avec un accord pour Varane désormais presque confirmé, Torres s’est retrouvé à donner des coups de pied dans les talons.

Cependant, si l’on en croit les informations en provenance d’Espagne, il pourrait encore se retrouver en Premier League à Tottenham.

Selon la journaliste espagnole Veronica Brunati, Torres est un joueur très intéressant pour les Spurs.

Elle rapporte que Tottenham travaille sur un accord en arrière-plan pour apporter le jeune de 24 ans au nord de Londres.

De plus, il est rapporté que Paratici espère que la capture de Torres pourra aider à persuader Harry Kane de rester. L’attaquant anglais fait l’objet d’une offre accrue de Manchester City cette semaine, avec Kane apparemment désireux de faire le pas.

En effet, notre exclusivité avec l’ancien patron des Spurs, Glenn Hoddle, affirme qu’il y a une somme d’argent qui pourrait « casser » Daniel Levy.

Brunati a tweeté : « #ManCity prépare une offre de 150 millions d’euros pour Harry Kane. Le joueur veut partir.

“#Tottenham en même temps qu’il travaille à l’embauche de Pau Torres, défenseur de Villarreal.”

Torres a enduré un emploi du temps chargé ces derniers temps. Après avoir aidé Villarreal à remporter la Ligue Europa, il faisait partie de l’équipe espagnole qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2020.

Il s’est ensuite envolé pour le Japon pour représenter son pays aux Jeux olympiques, où ils ont été battus par le Brésil dans le match pour la médaille d’or.

Torres faisait alors partie du côté de Villarreal battu par Chelsea aux tirs au but en finale de la Supercoupe d’Europe à Belfast mercredi.

Les moments les plus emblématiques de Patrick Vieira pour Arsenal, l’Inter Milan et la France

Torres sur une sortie potentielle de Villarreal

Torres est clairement un joueur bien considéré par le club et le pays. En effet, le Daily Express rapporte qu’il coûterait à Tottenham des frais d’environ 45 millions de livres sterling s’ils le retiraient du sous-marin jaune.

Il serait considéré par Paratici comme le remplaçant parfait pour Toby Alderweireld, parti cet été. Il serait aussi un feuille parfaite pour Cristian Romero, qui a également signé un accord de 45 millions de livres sterling avec Atalanta.

Parlant d’une sortie potentielle de son club d’enfance en juin, Torres a déclaré : « J’ai un contrat à Villarreal. Je viens de remporter le premier titre du club. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions et c’est quelque chose qui m’excite beaucoup.

“Maintenant, je me concentre sur l’Euro, puis la Super Coupe et de belles choses viendront. Je suis donc totalement calme.

«Je vis dans ma ville natale, très calme, je fais de belles choses et je me bats pour de grandes choses avec l’équipe de ma ville natale.

“Je suis totalement calme, pour le moment je ne suis concentré que sur le Championnat d’Europe.”

EXCLUSIF: La légende de Tottenham nomme le point de rupture de Daniel Levy sur le transfert de Harry Kane