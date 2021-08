Paratici va accumuler la misère à West Ham avec Tottenham prêt à usurper l’accord

in

Tottenham est prêt à faire une offre plus élevée que West Ham pour un demi-centre de Serie A, et la relation de Fabio Paratici avec le club du joueur devrait s’avérer cruciale, selon un rapport.

les marteaux sont connus pour être à la recherche de renforts dans plusieurs domaines cet été. Avec une campagne difficile à jongler en Ligue Europa, David Moyes a désespérément besoin de nouveaux visages pour renforcer ses rangs.

Un joueur qui avait été pressenti pour consolider ses options au poste d’arrière central était celui de la Fiorentina. Nikola Milenkovic.

Après que la piste les menant au défenseur de Chelsea Kurt Zouma se soit refroidie, Milenkovic est devenu net.

En effet, un rapport de Sport Witness suggérait West Ham et la Fiorentina pourraient se rencontrer au milieu après que le Telegraph a mis en évidence un problème évident concernant les évaluations respectives du Serbe par les deux clubs.

Cependant, Sky Sports a rapporté plus tard un un accord convenable n’a pas été trouvé, mettant sérieusement en doute son déménagement à West Ham.

Maintenant, le Sun (citant le journaliste italien Alfredo Pedulla), soutient les affirmations selon lesquelles West Ham ne signera pas Milenkovic. Au lieu de cela, ils rapportent que le joueur de 23 ans pourrait être lié à des rivaux de Londres Tottenham.

Ils déclarent que Tottenham est «disposé» à faire une offre plus élevée que les 12,7 millions de livres sterling que West Ham aurait proposés. Les Spurs espèrent que 15 millions de livres sterling feront l’affaire, et on prétend que Paratici pourrait être la clé des négociations.

Le chef de Tottenham aurait de “bonnes relations” avec la Fiorentina. Il a facilité l’accord qui a amené Federico Chiesa à la Juventus lorsqu’il travaillait pour le club turinois.

Paratici a déjà mis à profit ses contacts en Italie cet été. Il a aidé à signer Cristian Romero d’Atalanta pour un premier prêt d’un an avec une option d’achat de 42,7 millions de livres sterling.

West Ham rejoint Tottenham dans la chasse au milieu de terrain

Pendant ce temps, West Ham devra faire face à la concurrence de Tottenham et de l’Inter Milan pour signer l’un de leurs meilleurs objectifs au milieu de terrain cet été, selon les rapports.

Jambon occidental ont désespérément besoin de nouveaux visages et auraient l’œil sur la star de Cagliari, Nahitan Nandez. C’est selon la source italienne La Repubblica (via Sport Witness), qui déclare que Nandez est « certain de passer à autre chose » ce mois-ci.

Son transfert sera une vente permanente ou un prêt avec option d’achat l’année prochaine. Le rapport fournit également une mise à jour sur la poursuite par l’Inter du joueur de 25 ans. Nandez est extrêmement désireux de rejoindre les champions de Serie A, bien que les négociations entre les deux clubs soient au point mort.

Un autre média italien, Sport Mediaset, affirme que l’international uruguayen a “fermé la porte” à l’Inter. C’est apparemment le résultat direct de l’impasse du transfert.

Il est censé rejoindre un autre club ce mois-ci, ce qui met West Ham et Tottenham dans le siège du conducteur.

