Parc de caravanes au centre d’une immense rangée alors que la coupe des arbres en surplomb coûte des centaines | Royaume-Uni | Nouvelles

Mortonhall Caravan & Camping Park, situé dans la capitale écossaise Édimbourg, a défendu son approche des arbres en surplomb qui, selon Gill Henderson, d’Alnwickhill Court, s’infiltrent dans son jardin.

Mme Henderson affirme que les patrons du parc de caravanes ont refusé de payer pour entretenir des branches surplombant un mur d’enceinte à l’arrière de son jardin qui borde le site touristique.

Elle affirme que les arbres sont « dangereux » dans leur état actuel et qu’au cours des années précédentes, des branches tombées ont déchiré une toile de voile extérieure et endommagé une cheminée dans son jardin.

Pour l’élagage des arbres, un devis récent acquis par Mme Henderson a déclaré que le travail coûterait 350 £ plus TVA, ce qu’elle dit ne pas pouvoir se permettre.

Dans une interview avec le Edinburgh Evening News, elle a déclaré : « Pourquoi les voisins devraient-ils payer pour entretenir les arbres appartenant à quelqu’un d’autre ?

«C’est un problème permanent depuis environ 2014. Je suis un environnementaliste et j’aime les arbres et la faune, mais je veux que les arbres soient en sécurité. Ce sont des arbres énormes et je ne veux pas qu’ils tombent. Je veux juste que les arbres en surplomb soient coupés pour que ce ne soit pas dangereux ».

Andy Wallis, directeur général de Mortonhall Caravan & Camping Park : « En tant que voisins, nous avons indiqué à Mme Henderson que nous n’aurions aucune objection à ce qu’elle procède à l’élagage et à l’ébranchage des branches en surplomb comme elle le jugerait nécessaire.

« Il peut être intéressant de noter que de nombreux propriétaires fonciers au Royaume-Uni ont des arbres surplombant leurs jardins depuis les terres adjacentes, et la pratique habituelle de ces propriétaires fonciers est de couper régulièrement la canopée en surplomb – ou de prendre des dispositions pour que cela soit effectué – de sorte que cela ne présente pas de nuisance ».

Les propriétaires du parc de caravanes ont rejeté ces allégations dans une lettre envoyée au résident, indiquant que le chirurgien arboricole développait des affaires grâce à un « réseautage informel ». Ils ont indiqué que la sécurité des arbres est assurée par des personnes qualifiées pour l’arpentage des arbres.

M. Wallis, a déclaré que l’arpenteur avait accordé une “attention accrue” lors des contrôles sur les arbres en raison des préoccupations exprimées par le résident. Il a également déclaré que l’état des arbres est examiné régulièrement dans le cadre d’une stratégie de gestion des risques.

Les arbres sont protégés par un arrêté de préservation des arbres (TPO), donc tout travail d’élagage effectué doit s’y conformer.

Une autre dispute concernant les arbres a été faite précédemment par Hugh Stewart, dont le jardin borde également le parc de caravanes.

Le résident a déclaré qu’il avait été contraint de payer 600 £ pour que quelqu’un coupe les arbres en raison de problèmes de sécurité il y a environ deux ans, car “le parc de caravanes a refusé de le faire”.