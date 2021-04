Parc d’Édimbourg: une bagarre de masse éclate en Écosse alors qu’un policier est blessé – VIDEO | UK | Nouvelles

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les prés samedi après-midi alors que la ville profitait du temps chaud et que l’ordre de rester à la maison prenait fin. Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des groupes de jeunes hommes qui se battent, l’un d’eux étant frappé par une bouteille. Des policiers peuvent également être vus en train de s’attaquer aux gens au sol dans les clips.

David Hamilton, président de la Fédération écossaise de la police, a accusé les politiciens de «rejeter les problèmes prévisibles» sur les agents.

Il a déclaré: «Les policiers n’ont pas rédigé ces règlements sanitaires, mais depuis un an, on nous a demandé de les appliquer pour la protection de tous.

«Les hostilités publiques contre les restrictions étaient prévisibles et se sont intensifiées depuis un certain temps.

«Ils ont de plus en plus abouti à ce que certains membres de notre société se débarrassent de leur colère et de leurs frustrations envers les policiers.

«Hier à Édimbourg, l’un de nos membres a été hospitalisé pour une blessure au visage, et d’innombrables autres agents non vaccinés ont été mis en danger, simplement parce qu’ils faisaient leur travail pour assurer la sécurité des autres.

« Il n’est tout simplement pas suffisant que les politiciens se soient déchargés de ces problèmes prévisibles sur les policiers, surtout lorsqu’ils ont failli à leur responsabilité de protéger et de soutenir ceux à qui ils ont tant demandé. »

Le député d’Édimbourg Sud, Ian Murray, a déclaré que la police et le conseil devraient élaborer un plan d’action pour faire face aux problèmes sur les prés et au désordre laissé par les grands rassemblements.

Il a tweeté: «C’est un immense merci à tous les bénévoles et le personnel du conseil qui ont encore nettoyé les prés hier soir.

Un haut responsable de la police a déclaré que certains des milliers de personnes qui se sont rassemblées sur les prés étaient déterminés à désordre.

L’inspecteur en chef Sarah Taylor a déclaré: «Nous sommes conscients de l’ampleur du désordre observé dans les prés ce week-end et nous condamnons absolument cela.

«Les agents ont été appelés à plusieurs incidents au cours de la journée et ont réagi rapidement et professionnellement face à certains comportements antisociaux flagrants.

«Des centaines de personnes ont été déplacées ou dispersées de la région.

«Jusqu’à présent, trois personnes ont été inculpées de comportement antisocial et d’agression grave, et nous travaillons pour retrouver d’autres personnes impliquées dans divers incidents».