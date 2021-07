Parc des blogueurs : à portée de clic

Lors de la création pour le numérique, les spécialistes du marketing doivent développer un contenu attrayant axé sur le mobile conçu pour le support

Par Arun Srinivas

La dernière année a déclenché des perturbations sans précédent dans toutes les sphères de la société et de l’économie. Alors que le monde se déplaçait en ligne, l’année 2020 n’est pas seulement devenue un tournant pour la transformation numérique, mais aussi un catalyseur pour la prochaine décennie d’innovation et de croissance. L’accélération numérique de l’année dernière a déjà alimenté de nouveaux modèles économiques. Un rapport de 2021 que nous avons publié, qui explore des sujets de conversation qui ont pris de l’ampleur sur Facebook et Instagram, a révélé que l’ed-tech a vu une énorme multiplication par dix des conversations en 2020. Ceci est corroboré par la croissance énorme des entreprises d’ed-tech que nous avons vu. à travers nos applications.

Alors que business after business explore le numérique pour se développer, il y a quelques étapes que le marketeur à l’ère numérique peut prendre pour éviter les frictions dans le chemin d’achat, tout en créant un environnement nouvellement alimenté pour des résultats commerciaux solides.

Pêcher là où se trouve le poisson : Dans l’environnement actuel, les gens consomment des messages et interagissent avec les marques sur plusieurs supports. Des médias traditionnels tels que la télévision et la presse écrite au vaste monde du Web, il existe des hordes de consommateurs sur des plateformes spécifiques, qui publient et partagent, et regardent des vidéos courtes et longues. Aujourd’hui, la génération Z a une durée d’attention de moins de deux secondes et ne regarde pas trop la télévision. De nombreux millennials ont remplacé leurs heures de télévision par l’OTT et le numérique. Comment les spécialistes du marketing les aideront-ils à découvrir leurs marques ? Le besoin de l’heure est de trouver constamment pour chaque marque le mix média approprié et d’allouer dynamiquement les dépenses et, espérons-le, d’accrocher le poisson !

Créez pour chaque support – différent mais « identique » : Historiquement, les marketeurs ont toujours développé des actifs pour chaque média. Des publicités extérieures de la « Amul Girl » aux publicités emblématiques de Liril à la télévision et aux innovations tout aussi charmantes en matière d’impression, chacune d’entre elles a été conçue pour le média. Aujourd’hui, les commerçants doivent intensifier cela. Au cours de la dernière décennie, les publicités ont d’abord été conçues pour la télévision, puis découpées pour le numérique. Ce n’est pas du tout un coup de pouce. Lors de la création pour le numérique, les spécialistes du marketing doivent développer un contenu attrayant axé sur le mobile conçu pour le support – la vidéo courte est différente du contenu de flux social qui est différent d’un sondage sur le net. Les créations doivent donc être différentes mais « identiques », c’est-à-dire transmettre le même message de la marque.

Actualisez constamment les créations : Le numérique permet aux spécialistes du marketing de générer des milliers de nouvelles créations chaque jour, semaine et mois. C’est littéralement la manne du ciel que les agences et les spécialistes du marketing souhaitaient. Pourtant, peu le font. Des créations rafraîchissantes aideront à créer une saillance et un buzz constants, et nous savons tous, grâce aux principes de Byron Sharp, que la saillance est directement proportionnelle aux ventes de la marque. Les marques devront construire des « machines créatives » – vous souvenez-vous de toutes les publicités et scripts de sauvegarde que nous avons écoutés en tant qu’idées ? Eh bien, nous avons besoin de beaucoup plus d’entre eux pour aller vivre maintenant.

Engagez des conversations avec les consommateurs directement : Le numérique vous permet de commencer à parler aux consommateurs sur les plateformes de chat. Aujourd’hui plus que jamais, cette capacité doit être renforcée. La façon dont les marques tirent parti des conversations avec les clients aidera non seulement à résoudre les frictions, telles que les problèmes de produit, de livraison et de facturation, mais fera également une différence significative dans leur perception.

Les changements de consommation auxquels nous assistons actuellement sont structurels plutôt que temporaires. Les cinq prochaines années verront beaucoup de désabonnement et de changements dans les modèles commerciaux fondamentaux. Le marketing numérique fait place aux modèles commerciaux numériques et les spécialistes du marketing qui l’adoptent prospéreront de ce changement tectonique. Les entreprises capables de pivoter et de se réinventer en fonction de l’évolution du comportement des consommateurs pourront se développer et se construire sur le long terme.

L’auteur est directeur et chef du groupe d’affaires mondial, Facebook India

