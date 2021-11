Parc des blogueurs : récompenses et retours

Un programme de fidélité au niveau du PoS impliquera l’intégration des données de transaction via le PoS ou le code QR, et les spécificités du client à partir de la base de données du programme de fidélité.

Par Rijish Raghavan

Le double événement de la démonétisation et de la pandémie de Covid-19 a accéléré l’adoption de la numérisation et des paiements numériques en Inde. L’économie sans numéraire, auparavant considérée comme une alternative émergente, est soudainement devenue un phénomène dominant. Cependant, la pandémie a également apporté avec elle la dure réalité d’un environnement économique volatil et incertain pour tous, et les entreprises en particulier, les obligeant à changer de stratégie et à se concentrer davantage sur la fidélisation des clients que sur l’acquisition de clients.

Le changement d’approche a remis l’accent sur la fidélisation de la clientèle comme véritable stratégie à long terme des modèles commerciaux pour résister à toutes les conditions météorologiques. La fidélité fonctionne sur le principe que la durabilité se construit en acquérant des clients à un coût viable et en fidélisant les clients grâce à un engagement continu, une expérience supérieure et des récompenses significatives. L’adoption d’un marketing basé sur les données avec hyper-personnalisation restera la clé du maintien de l’affinité des consommateurs avec la marque. Les programmes de fidélisation sont ainsi conçus pour servir d’influence sur la fidélisation de la clientèle.

Stratégie gagnant-gagnant

Un programme de fidélité au niveau du PoS impliquera l’intégration des données de transaction via le PoS ou le code QR, et les spécificités du client à partir de la base de données du programme de fidélité. En effet, bien que les commerçants puissent afficher les données de transaction lorsqu’ils acceptent des paiements numériques, l’identité du client est masquée. C’est l’intégration de la fidélité qui peut donner des détails sur l’identité du client et, par conséquent, permettre aux commerçants d’offrir une meilleure expérience aux clients.

Alors que nous évoluons vers une société plus à l’écoute du numérique, les clients ne s’attendent pas seulement à être reconnus par leurs marques préférées ; ils s’attendent également à être pleinement engagés et récompensés. Selon une étude de Bain & Co, une croissance de la fidélisation de la clientèle de seulement 5 % entraîne une augmentation d’au moins 25 % des bénéfices ; et les clients fidèles dépensent en moyenne 33 % de plus par commande que les nouveaux clients.

Il est recommandé de compléter les transactions de paiement (soit en ligne, soit par machine PoS/code QR) par un programme de fidélité. Cela s’avérera gagnant-gagnant pour tous, car les commerçants garantissent une plus grande fidélité des clients et les clients gagnent des points de récompense qui peuvent être échangés lors de futures transactions contre des remises supplémentaires, des bons ou être utilisés pour choisir un produit de leur choix.

Les bonnes récompenses

Pour les clients, le lien le plus fort avec une entreprise ou une marque est la personnalisation. Selon une enquête auprès des consommateurs réalisée en 2018 par Epsilon, près des trois quarts des consommateurs de tous les secteurs sont plus susceptibles de faire un achat lorsque les marques proposent des expériences personnalisées. Parallèlement à la facilitation des paiements, la diversification dans les services financiers, comme l’octroi de crédit aux clients ou l’offre de flexibilité de paiement, gagne du terrain vers la création d’un écosystème évolué pour cantonner les clients fidèles et simultanément favoriser l’acquisition de nouveaux clients.

L’utilisation de programmes de fidélité mobiles ou numériques présente des avantages pratiques. La fidélité numérique consiste à créer un tableau de bord d’analyse de données avec des campagnes marketing intégrées basées sur les données transactionnelles d’un client. Il peut être intégré à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage automatique (ML) pour prévoir le comportement ou la segmentation des clients. Ainsi, chaque fois que les clients effectuent un paiement sur une machine PoS ou via un facilitateur de paiement numérique, ils obtiennent automatiquement leurs points de fidélité et les données transactionnelles sont liées aux clients.

De cette façon, les commerçants peuvent commencer à identifier les habitudes d’achat des clients, comme le nombre de fois qu’ils visitent un magasin ou s’ils ne l’ont pas visité depuis un certain temps, et leur envoyer une récompense gratuite pour les reconquérir.

Un programme de fidélité réussi garantira l’acquisition de nouveaux clients et les conservera plus longtemps, et, simultanément, trouvera de nouvelles façons d’engager et de récompenser les clients existants. Cela encouragera les clients à rester à bord et à attirer d’autres recommandations pour la marque via les médias sociaux et le bouche-à-oreille, ce qui améliorera enfin le rappel et la valeur de la marque. La fidélité est toujours un bon coût pour une croissance durable.

L’auteur est PDG, PAYBACK India

