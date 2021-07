Parc national Jim Corbett : le repaire des rayures noires verticales

Le parc national abrite plusieurs espèces menacées.

Par Bijan Mishra

C’était au début de 1860 lorsque le major Ramsay de l’armée britannique a expulsé la tribu Boksas, le long de la rivière Ramganga et au pied de l’Himalaya de l’État princier de Tehri Garhwal. L’action visait à préserver la forêt contre la culture et l’élevage de bétail par les tribus et les habitants. Ainsi, les graines vers la formation de la forêt de réserve ont été semées.

Plus tard en 1879, les forêts de pins humides à feuilles caduques et subtropicales protégeant plusieurs espèces rares de zones végétales, ayant de nombreux ravins, crêtes, ruisseaux mineurs et petits plateaux isolés dans le bas Himalaya et la chaîne de Shivalik ont ​​été prises pour la conservation.

L’idée de créer un parc national a été suggérée par plusieurs Britanniques, dont ER Stevans et EA Smythies au début des années 1900. Ensuite, l’administration britannique a pris l’initiative et a envisagé la possibilité d’établir une réserve de chasse en 1907.

Le processus de définition de la frontière a été dirigé par Sir Edward Jim Corbett en 1930 et une partie a été nommée «Parc national de Hailey» en l’honneur de Sir Macolm Hailey, alors gouverneur de la province, couvrant une superficie de 323,75 km² qui est devenue l’Asie premier parc national, abritant le plus grand animal de la famille des chats – Panthera tigris pour en faire une réserve de tigres unique en son genre.

Après l’indépendance, le parc a été rebaptisé « Parc national de Ramnganga » et en 1955-56, il a été nommé « Parc national de Corbett ». En 1973, l’écosphère riche et sauvage a été choisie comme lieu de lancement du « Projet Tigre ». Le 20e siècle a vu le début du processus de démarcation de la réserve de tigres de Corbett et de l’ensemble de la division forestière de Kalagarh, y compris la zone du sanctuaire de faune de Sonanadi.

Aujourd’hui, le parc national de Corbett comprend une superficie de 1 318,54 kilomètres carrés, dont 520 kilomètres carrés de zone centrale et 797,72 kilomètres carrés de zone tampon. Il s’agit de l’une des treize zones protégées couvertes par le Fonds mondial pour la nature dans le cadre de son programme Terai Arc Landscape.

Le parc national abrite plusieurs espèces menacées. Outre les tigres royaux du Bengale, les léopards, les cerfs aboyeurs, les cerfs sambar, les cerfs porcs et les chitals, les paresseux et les ours noirs de l’Himalaya, les mangoustes grises indiennes, les loutres, les martres à gorge jaune, les gorals de l’Himalaya, les pangolins indiens et les macaques langur et rhésus, les pythons, plusieurs espèces d’oiseaux comme l’aigle serpent à crête, la perruche à tête fleurie et la volaille rouge de la jungle. Plus de 500 espèces d’oiseaux, 33 espèces de reptiles, sept espèces d’amphibiens, sept espèces de poissons et 36 espèces de libellules sont également répertoriées.

Les plantes vont du pin Chir et du chêne Banj au Kanju, aux palmiers dattiers, au Jamun, à l’Aamla, au Bel, au Kusum, au Mahua, au Bakli et à plusieurs espèces de fleurs.

Le parc national de Corbett a signalé la plus forte densité de tigres parmi les 50 réserves de tigres de l’Inde avec 14 tigres par 100 kilomètres carrés. Selon l’exercice annuel d’estimation de la population de tigres mené conjointement par le département des forêts de l’État et le Fonds mondial pour la nature (WWF), avec une augmentation de 21 par rapport à 231, le parc national de Corbett compte désormais 252 tigres. Sur le total de 252, 119 seraient des femmes, 91 sont des hommes, tandis que 41 restent non identifiés.

Le parc national dispose de 7 zones de safari pour les passionnés de la faune. La forêt est entourée de nombreux endroits où séjourner à l’intérieur et à l’extérieur de la zone tampon.

Au total, le parc national Jim Corbett, qui compte un certain nombre de vastes écosphères abritant une pléthore d’espèces variées de plantes et d’animaux, en particulier le plus grand nombre de tigres du pays, est un centre naturel et revigorant pour une myriade d’éco-voyageurs, aventuriers et photographes animaliers.

(L’auteur est un spécialiste de l’environnement et de la gestion sociale depuis 30 ans, travaille actuellement en tant que conseiller stratégique pour EHS, ESG Transformation for Process Map Solutions, USA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la direction financière. Express Online.(E.mail bijanmishra@gmail(dot)com)

