“Parce que je suis nationaliste”, Kangana Ranaut sur le tweet Thalaivii de Simi Garewal

Le rapport de Box Office India montre que le film a gagné Rs 20-25 lakh dans les cinémas hindis et a collecté Rs 80 lakh au Tamil Nadu, ce qui fait la collecte totale de Rs 1,25 crore vendredi.

Vendredi 10 septembre 2021, l’animateur de télévision et acteur populaire Simi Garewal s’est rendu sur le site de micro-blogging Twitter et a partagé les critiques du film “Thalaivii” de Kangana Ranaut. Elle était l’une des célébrités qui ont assisté à la projection spéciale de Thalaivii à Mumbai et a fait l’éloge de la performance de Kangana dans le film en tant qu’acteur-politicien populaire Jayalalithaa. Tout en louant le travail de Ranaut, Garewal a également mentionné à quel point elle aimait sa performance mais ne soutenait pas ses insultes radicales (de Kangana) de temps en temps.

“Je soutiens le jeu d’acteur et le talent de Kangana mais je ne soutiens pas ses commentaires radicaux”, a écrit Grewal sur Twitter. Le tweet, étonnamment, n’a pas bien plu aux fans de Ranaut et une partie des internautes a commencé à se demander pourquoi nous n’utilisons pas ces phrases pour d’autres acteurs de l’industrie. Citant Salaman Khan et Sanjay Dutt, un Twiterrati a écrit pourquoi nous utilisons de telles phrases pour Kangana et non pour Salman Khan et Sanjay Dutt. “Pourquoi ne parlerions-nous pas de la vie personnelle de Salaman qui est pleine de crimes”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Bien que je ne soutiens pas les commentaires radicaux de #KanganaRanaut..Je soutiens son talent d’actrice. Dans #Thailavii elle lui donne son cœur et son âme ! Jaya-ji voulait qu’Aishwarya la joue..mon intuition est que JJ wud hv a approuvé la représentation de Kangana ????. Quant à @thearvindswamy il est MGR réincarné !! – Simi Garewal (@Simi_Garewal) 10 septembre 2021

Le Tweet n’est plus resté un simple tweet, mais a attiré l’attention de la reine de Bollywood elle-même, qui a la réputation de faire des remarques cinglantes en ce qui concerne Bollywood et ne laisse personne lorsqu’une bagarre est entre elle et Internet. Dès que le tweet a attiré l’attention de Kangana, elle a pris la capture d’écran du tweet et l’a partagée sur son histoire Instagram se qualifiant de « nationaliste ».

En réponse à l’un des commentaires d’un utilisateur de Twitter, Simi a écrit : « Je ne déteste pas du tout Kangana et nous sommes amis depuis des années. Elle n’a rien fait de mal avec moi et nous avons toujours partagé de bonnes vibrations quand nous sommes ensemble”. Dans la série d’histoires Instagram, Kangana a également appelé la “mafia du cinéma” et les “fausses féministes” pour ne pas avoir assez apprécié le film qui a fait son chemin face à la pandémie.

Collection de films Thalaivii : Jour 1

Le film est sorti le vendredi 10 septembre et s’est ouvert avec une réponse positive des critiques de cinéma et du public. Le rapport de Box Office India montre que le film a rapporté Rs 20-25 lakh dans les cinémas hindi et Rs 80 lakh au Tamil Nadu, ce qui fait la collecte totale de Rs 1,25 crore vendredi. Selon Bollywood Hungama, la version hindi du film a gagné Rs 20 lakh le jour de son ouverture.

