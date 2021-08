Parce que les esclaves pour dettes n’ont pas assez de moyens d’emprunter… ⋆ .

par John Rubino, effondrement du dollar :

Cette semaine, l’endettement des ménages américains a augmenté le plus en 14 ans pour atteindre un nouveau record historique. La dernière fois qu’il a fait quelque chose comme ça, c’était en 2007, juste au moment où la manie du logement était à son comble et que la Grande Récession se profilait.

La plus grande partie du gain récent provenait des hypothèques (c’est officiel, nous sommes dans la bulle immobilière 2.0). Mais les cartes de crédit et les prêts automobiles sont aussi en train de basculer.

On pourrait donc penser que nous aurions découvert toutes les façons dont les non avertis peuvent emprunter trop d’argent. Mais non, il s’avère que le monde a tellement besoin de nouvelles sources de crédit qu’il ressuscite le plan de mise de côté, que les Américains avant la financiarisation utilisaient pour acheter des choses qu’ils ne pouvaient pas se permettre immédiatement. Étonnamment, ce concept vieillot « acheter maintenant, payer plus tard » est salué comme une innovation, et les entreprises « pionnières » attirent des capitaux au niveau de la Silicon Valley. Envisager:

Square prévoit d’acheter la société fintech australienne Afterpay, car elle cherche à se développer davantage sur le marché en plein essor des prêts à tempérament. La société de paiement de Jack Dorsey a annoncé dimanche soir l’accord de 29 milliards de dollars en actions. L’étiquette de prix marque une prime d’environ 30 % par rapport au dernier cours de clôture d’Afterpay. « Square et Afterpay ont un objectif commun », a déclaré le PDG de Square Dorsey dans un communiqué. « Nous avons construit notre entreprise pour rendre le système financier plus juste, accessible et inclusif, et Afterpay a construit une marque de confiance alignée sur ces principes. » Les actions d’Afterpay en Australie ont grimpé de plus de 23% lundi matin à la suite de l’actualité. Square a souligné que les consommateurs évitent le crédit traditionnel, en particulier les jeunes acheteurs. La société de paiement basée à San Francisco propose déjà des prêts à tempérament, ce qui a déclaré qu’il s’agissait d’un “outil de croissance puissant” pour l’activité principale de vente de Square. Il prévoit d’intégrer Afterpay dans ses écosystèmes vendeur et Cash App. Afterpay permet aux clients de payer en quatre versements sans intérêt et de payer des frais s’ils manquent un paiement automatisé. Ses 16 millions de clients pourront à terme gérer les paiements échelonnés directement via Cash App. L’accord devrait être finalisé au premier trimestre 2022. Les soi-disant prêts à tempérament existent depuis des décennies et étaient historiquement utilisés pour des achats importants tels que des meubles. Les acteurs du paiement en ligne et les fintechs se sont fait concurrence pour lancer leur propre version de produits « payer plus tard » pour des articles en ligne pour quelques centaines de dollars. Affirm est l’une des sociétés publiques les plus connues offrant la possibilité de financer des articles en paiements mensuels plus petits. PayPal, Klarna, Mastercard et Fiserv, American Express, Citi et JP Morgan Chase proposent tous des produits de prêt similaires. Apple envisage de lancer des prêts à tempérament dans le cadre d’un partenariat avec Goldman Sachs, a rapporté Bloomberg le mois dernier.

Hmmm… Je me demande comment ces innovateurs financiers gagnent de l’argent. Cela pourrait-il provenir des frais facturés lorsque les clients manquent un paiement automatisé ? Un peu comme la façon dont les sociétés de cartes de crédit tirent la plupart de leurs bénéfices des frais de retard.

Et qui est responsable de la plupart des frais de retard ? Pourquoi, les jeunes, les pauvres et les simples, bien sûr. Les serfs, en d’autres termes, qui sont désespérés pour les choses qu’ils voient à la télévision et qui sont facilement escroqués pour contracter des dettes qu’ils ne peuvent pas se permettre, puis trompés pour toujours par leurs amis chez Visa et Mastercard – et maintenant, apparemment, leurs nouveaux amis chez Square, PayPal et Apple.

La seule consolation ici est la perspective d’une vague de défauts d’achat immédiat qui écrase le secteur du crédit à la consommation.

