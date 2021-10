« Parce que son nom de famille est Khan »: Mehbooba Mufti claque le BJP sur l’affaire Aryan Khan; plainte contre la police déposée contre le chef du PDP

Mehbooba Mufti faisait référence à Ashish Mishra, fils du ministre d’Etat de l’Union à l’Intérieur Ajay Mishra, accusé d’avoir fauché les agriculteurs de Lakhimpur Kheri.

Le chef du PDP, Mehbooba Mufti, a affirmé lundi qu’Aryan Khan, le fils de la star de Bollywood, Shah Rukh Khan, était pris pour cible par les agences centrales juste à cause de son nom de famille, affirmant que les musulmans sont ciblés pour plaire à la banque de votes principale du BJP.

« Au lieu de faire un exemple du fils d’un ministre de l’Union accusé d’avoir tué quatre agriculteurs, les agences centrales s’en prennent à un jeune de 23 ans simplement parce que son nom de famille est Khan. Parodie de justice que les musulmans sont ciblés pour assouvir les souhaits sadiques de la principale banque de votes du BJP », a tweeté Mehbooba.

Elle faisait référence à Ashish Mishra, fils du ministre d’État de l’Union pour les Affaires intérieures Ajay Mishra, qui est accusé d’avoir fauché les agriculteurs à Lakhimpur Kheri dans l’Uttar Pradesh la semaine dernière. Ashish, qui a été arrêté par le SIT de l’Uttar Pradesh samedi, a été placé en garde à vue jusqu’au 15 octobre.

Un avocat basé à Delhi a déposé une plainte auprès de la police de Delhi et a demandé qu’un FIR soit enregistré contre Mufti pour ses remarques sur l’affaire Aryan Khan. Le plaignant a déclaré qu’un FIR devrait être enregistré contre Mehbooba Mufti en vertu de diverses sections du Code pénal indien pour « tentative de créer une inimitié entre les communautés ». La plainte alléguait que sa déclaration était une « déclaration incitant à la haine et à l’agitation parmi les communautés ».

