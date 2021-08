Parce que vous préférez les ordinateurs classiques sans restrictions, ce Lenovo IdeaCentre 5 est idéal pour travailler ou étudier, pour 349 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un ordinateur de bureau est la meilleure option si vous comptez toujours l’utiliser au même endroit. Ce modèle Lenovo est d’un excellent rapport qualité/prix.

Les ordinateurs portables sont les ordinateurs les plus vendus, mais ils présentent certaines limitations dues à leur portabilité et à leur petite taille. Un ordinateur de bureau offre généralement de meilleures performances avec le même matériel, et ils sont moins chers.

La tour Lenovo IdeaCentre 5 avec Intel Core i3 et 8 Go de RAM Il est au prix de seulement 349 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée.

C’est une semi-tour que vous pouvez placer sur le sol ou sur la table, car elle ne mesure que 55x40x25cm. Veuillez noter qu’il nécessite une connexion à un moniteur (non inclus). Comprend le clavier et la souris, Prêt à partir.

Ordinateur de bureau Lenovo IdeaCentre 5 avec Intel Core i3 et 8 Go de RAM pour 349 €

C’est un ordinateur équipé de un processeur Intel Core i3-10100 de 10e génération. A 4 cœurs et 8 fils avec une vitesse jusqu’à 4,3 GHz et 8 Go de RAM. Le GPU ou la puce graphique intégrée est l’Intel UHD Graphics 630, qui permet l’utilisation de la résolution 4K.

Cela a aussi un disque de stockage SSD M.2 rapide de 512 Go, ce qui vous permettra de charger très rapidement les applications et le système d’exploitation. À cet égard, il faut dire qu’il n’inclut pas Windows 10, vous devez donc l’installer séparément, ou utiliser le système FreeDOS (Linux) inclus.

Il dispose également de 4 ports USB, dont un port USB Type C, ainsi que Sorties HDMI et VGA, et un connecteur LAN pour utiliser Internet câblé.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Il est un excellent ordinateur de bureau pour travailler ou étudier. Les 4 cœurs et 8 threads de son processeur Intel Core i3 vous permettront de faire tourner plusieurs applications en même temps sans problème.

La tour Lenovo IdeaCentre 6 avec Intel Core i3 et 8 Go de RAM Il est au prix de seulement 349 euros. Vendu et expédié par Amazon en une journée. Avec la garantie de Lenovo, la marque d’ordinateurs la plus vendue.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.