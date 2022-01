Parce qu’il pense toujours qu’il est Prez ?

Attendez.

Il y a déjà un problème avec l’histoire du New York Post sur le lancement imminent de la plate-forme de médias sociaux de Trump. N’oubliez pas que le New York Post est un journal très pro-Trump (Ce qui est dommage car leur section sportive est plutôt bonne). Il n’y a aucun moyen concevable qu’ils aient écrit cette histoire sur l’application de Trump sans la soumettre à Trump d’abord, recevoir un fax/article proposé de Mar-a-Lago, ou simplement une foi inébranlable qu’il aimerait l’article.

Et nous avons déjà trouvé un problème sérieux avec l’article. Du NYPost :

Truth Social, que le 45e président a annoncé en octobre, est le dernier alternative conservatrice aux grandes plateformes de médias sociaux comme Twitter et Facebook, que l’ancien président a critiquées à plusieurs reprises pour censure.

Selon la liste de l’App Store, les utilisateurs de la plate-forme peuvent partager leurs « opinion unique en publiant une VÉRITÉ, une Ré-VÉRITÉ, une photo, un reportage ou un lien vidéo pour communiquer avec vos amis, vos clients et le monde. »

« Restez informé des dernières nouvelles tout en restant directement en contact avec les personnes qui vous influencent – ne soyez pas choqué s’ils prennent votre VÉRITÉ virale !», lit-on dans la liste.

Alternative conservatrice ? Il y a des millions et des millions de conservateurs qui publient des « vérités » extrêmement conservatrices chaque jour sur Twitter et Facebook. Alors, comment peut-elle être une « alternative conservatrice » ? Et quelle est votre « vérité » ?

Comme de nombreux scientifiques l’expliqueront, les gens peuvent avoir des « vérités personnelles » impliquant leur foi, lorsqu’ils la limitent à leur personne, elle est correctement utilisée. Mais la seule autre « vérité » est un fait qui est vrai, que vous le croyiez ou non.

Mais nous avons vu la « vérité » devenir subjective pour les conservateurs et ce qu’ils décident est que « la vérité » peut être quelque peu différente de la vérité réelle, c’est plus la « foi », apparentée à la foi spirituelle.

Voici un exemple de la vérité ; « Les données scientifiques montrent que le vaccin sauve des vies et que d’autres traitements se sont avérés moins efficaces, les statistiques prouvent que le vaccin est exponentiellement plus susceptible de vous sauver la vie que tout autre traitement. »

Maintenant, le site de Trump décidera-t-il que le paragraphe ci-dessus est « faux » et le supprimera-t-il ? Si c’est le cas, alors ce n’est rien d’autre qu’un faux site d’opinion « conservateur ».

Une autre vérité objective. Trump a dit plus de mensonges en quatre ans en tant que président que tout autre président enregistré, comptant même deux mandats. C’est une vérité objective, documentée. sera-t-il supprimé ?

Les démocrates ont hâte de tenter le coup et nous soupçonnons que les premières semaines seront remplies de libéraux testant «la liberté d’expression et la vérité».

N’oubliez pas que c’est censé être une liberté d’expression illimitée. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons sur qui nous voulons et nous ne serons pas censurés ou suspendus. Mes premiers messages sont tous écrits et prêts à être lancés ! pic.twitter.com/gTMZZp9sMr – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 7 janvier 2022

