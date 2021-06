Parce qu’on n’a plus le temps de lire : des livres résumés en lectures de 15 minutes | Vie

in

Résumer des livres en 15 minutes de lecture peut vous sembler sacrilège, mais les 19 millions d’utilisateurs de Blinklist ne pensent pas de même.

La technologie nous permet d’accomplir des tâches plus rapidement. Loin de chérir ce temps libre, ce que nous faisons, c’est nous assigner plus de tâches. Alors nous n’avons le temps pour rien. Même pas pour lire un bon livre.

C’est pourquoi il existe des services tels que Blinklist, Sumizeit, BUUK App, Booknotes, Snapreads, ReadingIQ, getAbstract, et bien d’autres, qui sont essentiellement ce qu’ils font résumer les livres en lectures de 15 minutes.

Avant de mettre la main sur la tête à la perspective d’un résumé de Guerre et Paix ou Le Seigneur des Anneaux, il faut dire que, du moins dans le cas de Blinklist, qui est celui que nous avons examiné, ce sont des livres de non-fiction.

Il s’agit principalement de livres d’auto-assistance, de biographies, d’histoire, de connaissances, de marketing, etc.

Et c’est une méthode qui marche, car comme nous l’avons dit Blinklist compte 19 millions d’utilisateurs d’ici 2021, ce qui est un chiffre très significatif étant donné que leurs livres de synthèse ne sont disponibles qu’en anglais et en allemand.

Au total, il offre plus de 4 500 titres et ils sont accessibles via un abonnement mensuel qui coûte 6,67 euros par mois, avec un mois d’essai gratuit.

Cela a aussi podcast court ou résumé, qu’est-ce qui appelle shortt.

Réellement un livre d’auto-assistance ou de connaissances peut être résumé en une lecture de 15 minutes? Il est vrai que beaucoup de ces titres deviennent trop ornés et tournent encore et encore autour de la même idée, mais il y a des cas où il semble difficile de résumer toutes les idées d’un texte en une poignée de pages, sans rien oublier d’important.

Quoi qu’il en soit, la formule semble fonctionner. Selon Blinklist, 95% de ses utilisateurs lisent plus qu’avant, 91% ont de meilleures habitudes de vie, et 87% ont connu des changements positifs dans leur vie grâce aux lectures synthétiques d’auto-assistance, d’amélioration, de connaissances, etc.

Si vous êtes curieux, jetez un œil à leur site Web.