Parcourez jusqu’à 20 kilomètres sans effort avec ce scooter électrique de Cecotec pour seulement 270 euros | La technologie

Oubliez la voiture et les transports en commun grâce à ce scooter électrique Cecotec Bongo Série A capable de parcourir 20 kilomètres à pleine vitesse.

Les trottinettes électriques sont partout dans de nombreuses villes, et ce sont des produits de transport personnel très faciles à utiliser, rapides, avec une bonne autonomie et surtout très propres. Mais si vous voulez avoir le vôtre et rejoindre la révolution de la micro mobilité, vous avez maintenant une bonne chance.

Pour un temps limité vous disposez d’un scooter Cecotec Bongo Serie A pour seulement 270 euros sur Amazon. C’est un bon scooter qui atteint la vitesse maximale autorisée par la loi.

Cecotec Bongo Serie A pour seulement 239,20 euros dans MediaMarkt

Non seulement vous pourrez vous déplacer librement dans votre ville, mais vous le ferez de manière totalement propre et rapide. Quand vous le souhaitez, vous pouvez prendre ce scooter et visiter différentes parties de votre ville sans avoir à payer un seul bus, métro ou train.

Il a un moteur qui atteint une puissance maximale de 700W, il a 20 kilomètres d’autonomie et son la vitesse maximale est de 25 km/h, la limite autorisée par la DGT.

Mieux encore, la batterie de ce Bongo Series A est située sur le guidon et peut être retirée. C’est parfait car vous pouvez laisser le scooter dans un endroit sûr et emporter la batterie avec vous pour le recharger.

Si vous habitez dans la Communauté de Madrid, n’oubliez pas que vous pouvez bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 150 euros pour l’achat de ce scooter.

N’oubliez pas que la durée de cette offre est limitée, vous devez donc vous dépêcher d’obtenir cette aubaine sur MediaMarkt.

Le prix normal de ce Cecotec Bongo Série A est de 329 euros, mais sur Amazon il est tombé à 270 euros. Une offre intéressante dont vous pouvez profiter encore plus si vous habitez à Madrid.

