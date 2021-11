Parcours de carrière : exploiter la technologie pour retenir et développer les talents

Deepa Param Singhal

Ces derniers temps, on a mis davantage l’accent sur l’exploration de technologies nouvelles et avancées lorsqu’il s’agit d’améliorer les processus RH tout en soutenant et en promouvant la main-d’œuvre. L’objectif ultime est de les aider à améliorer la productivité et les compétences des employés tout en assurant le bien-être mental et la satisfaction au travail. Environ 97 % des personnes interrogées en Inde souhaitent que la technologie définisse leur avenir, selon la quatrième étude annuelle « L’IA au travail » menée par Oracle et Workplace Intelligence et une société de recherche et de conseil en ressources humaines. Les résultats sont basés sur une étude menée auprès de 14 639 personnes qui comprenait des employés, des gestionnaires, des responsables des ressources humaines et des cadres C-Suite dans 13 pays pour explorer l’évolution de la relation entre les humains et la technologie sur le lieu de travail.

L’étude révèle en outre que 92% des répondants indiens (employés) pensent que les robots peuvent les aider à progresser dans leur carrière mieux que les humains. Moins de la moitié des employés (44 %) pensent que les robots sont meilleurs pour donner des recommandations impartiales, fournir des ressources adaptées aux compétences ou aux objectifs actuels (46 %), répondre rapidement aux questions sur leur carrière (50 %), et 44 % trouvent de nouveaux emplois qui correspondent à leurs compétences actuelles.

Parlant du rôle des technologies émergentes dans le développement de carrière, Deepa Param Singhal, vice-président, CX et HCM, Oracle India a déclaré : « En Inde, les gens trouvent la technologie comme la source la plus pratique qui peut aider à définir leur avenir. Les gens préfèrent les robots aux humains parce que les robots sont reconnus comme impartiaux et donnent des recommandations rationnelles, soutiennent leur carrière et aident à rechercher de nouveaux emplois qui correspondent le mieux à leurs compétences actuelles.

En développant davantage, Singhal déclare : « Tout au long de l’ère de la pandémie, la technologie a grandement profité et révolutionné les organisations, des activités les plus fondamentales telles que la communication et la documentation aux tâches plus complexes telles que la prise de décision financière et les jugements orientés vers la gestion. Les technologies émergentes, notamment l’IA, sont au cœur de cela, créant d’innombrables options pour les personnes et les entreprises afin de prendre des décisions de carrière basées sur les données. Les technologies de la nouvelle ère peuvent aider les travailleurs en leur fournissant une perspective complète de leurs compétences existantes, des domaines qui nécessitent des efforts supplémentaires, des compétences émergentes et la capacité de se concentrer sur le développement de carrière global, le tout basé sur des informations et des analyses de données.

La main-d’œuvre n’a jamais été aussi dynamique ou ouverte aux nouvelles idées qu’elle ne l’est maintenant, car la pandémie a mis les choses en perspective, la définition du succès s’est transformée et les gens sont prêts à reprendre le contrôle de leur vie. Il convient de mentionner que 96% (répondants indiens) des personnes interrogées ont indiqué avoir utilisé l’année écoulée pour réfléchir sur leur vie personnelle et professionnelle. Le sondage a également révélé des données fascinantes concernant l’amélioration des compétences, telles que le fait qu’à l’échelle internationale, 97% des Indiens sont prêts à apporter des changements dans leur vie professionnelle. Environ 58% des répondants indiens ont déclaré vouloir acquérir de nouvelles compétences et poursuivre leurs études. Ces chiffres indiquent que les employés sont désireux d’assumer des tâches supplémentaires et cherchent à élargir leur base de connaissances et pour ce faire 80 % sont prêts à renoncer à leurs vacances, 77 % sont prêts à renoncer à une prime monétaire et 76 % sont même prêts à renoncer à une partie de leur salaire.

Partageant son point de vue sur l’amélioration des compétences, Singhal a déclaré : « Les organisations et les employés doivent collaborer au développement des compétences ; il s’agit d’un processus intégré dans lequel les responsables RH doivent créer des opportunités pour les employés de progresser tandis que les gens doivent participer activement à l’apprentissage et à la formation tout en tenant compte des tendances de l’industrie. Les RH sont aujourd’hui aux commandes, armées de technologies de pointe pour guider les entreprises vers l’avenir. Par exemple, les solutions Oracle telles que Dynamic Skills et Journeys offrent une vue holistique des parcours des employés, de l’embauche à la retraite. Le succès dépend désormais de l’équilibre travail-vie personnelle, de la priorité à la santé mentale et de la flexibilité quant au moment et au lieu de travail est la clé. »

Parallèlement au développement des compétences et de la carrière, le bien-être mental et la satisfaction psychologique sont devenus des facteurs importants pour la main-d’œuvre mondiale. Selon l’étude, 96% des répondants indiens ont déclaré que la définition du succès avait changé pour eux depuis la pandémie. Le succès étant désormais davantage axé sur l’équilibre travail-vie personnelle, la priorité à la santé mentale et la flexibilité quant au moment et à l’endroit où ils travaillent sont la clé.

