Parcours et profil de l’étape 1 du Tour de France 2021

26/06/2021 à 8h00 CEST

Ce samedi 26 juin, le Tour de France 2021 avec le différend de la première étape entre les localités de Brest Oui Landerneau (197,8 km). Ce sera le premier contact pour tous les cyclistes du peloton avec la grande ronde française.

C’est une première étape déjà dangereuse pour les favoris classés en moyenne montagne. Accélérations continues avec de nombreux changements de direction, zones de vent dans le Monts d’Arrée et une arrivée haute avec un col de 3 km et une pente moyenne de 5,7% (avec un tronçon de 14%) servira à déterminer le premier vainqueur d’étape et premier leader du Tour de France 2021.

Étape 1 du Tour de France 2021

