Parcours et profil de l’étape 13 du Giro d’Italia 2021

Aujourd’hui, vendredi 21 mai, le Giro d’Italia 2021 vit la treizième étape entre les villes de Ravenne Oui Vérone (198 kilomètres). Jour aussi plat que la paume de votre main; sans un seul port et où il est difficile d’attendre une autre phrase qui ne soit pas une arrivée de sprint

Le Giro arrive à Vérone, précisément la ville où se déplace Elia Viviani, le sprinter de l’équipe Cofidis, et qui repart, avec beaucoup de moral, comme le principal favori de la victoire. La chose logique est que les favoris utilisent les 198 kilomètres de l’étape comme un entraînement avec un numéro, pensant au rendez-vous de demain avec le Zoncolan. Et ça oui; pour éviter les revers et surtout les chutes.

