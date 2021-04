Parcours et profil de l’étape 2 du Tour du Pays Basque 2021

04/06/2021

À 09:16 CEST

Aujourd’hui, mardi 6 avril, la deuxième étape de la Tour du Pays Basque 2021 à partir de Zalla et final dans la ville de Sestao (154,8 kilomètres). Pour cette deuxième journée de compétition dans le Itzulia 2021 il y aura un total de trois difficultés de montagne. Deux cols de troisième classe et, surtout, un col de deuxième classe à 14 kilomètres à parcourir jusqu’à la ligne d’arrivée peuvent animer la course.

Étape 2 du Tour du Pays Basque 2021

| SPORT