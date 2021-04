Parcours et profil de l’étape 3 du Tour du Pays Basque 2021

04/07/2021

Aujourd’hui, mercredi 7 avril, la troisième étape de la Tour du Pays Basque 2021 à partir de Amurrio et final dans la ville de Laudio (167,7 kilomètres). Avec Primoz Roglic En tête du classement général, le peloton s’attaque aujourd’hui à une journée avec quatre cols.

Deux de la troisième catégorie (Altube et La Tejera) et deux de la deuxième catégorie dans la section finale (Malkuartu et Ermualdu). Sur cette dernière montée, on a pu à nouveau voir des différences entre les favoris pour le triomphe final.

Étape 3 du Tour du Pays Basque 2021

L’Espagnol Alex Aranburu, de l’Astana Pro Team, est deuxième après sa victoire d’étape d’hier et aura des options pour surprendre.

