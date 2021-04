Parcours et profil de l’étape 4 du Tour du Pays Basque 2021

08/04/2021 à 09h05 CEST

Aujourd’hui, jeudi 8 avril, la quatrième étape de la Tour du Pays Basque 2021 à partir de Gasteiz et final dans la ville de Fontarrabie (189,2 kilomètres). Une journée mémorable pour l’avenir de l’événement basque. Les cyclistes graviront deux ports de troisième catégorie (Charge de bureau, Alkiza) et un second (Jaizkibel) avant d’arriver au port de Erlaitz, première classe, à moins de 23 kilomètres de l’arrivée.

Slovènes Roglic et Pogacar, les deux grands favoris, s’affronteront sur les dernières rampes comme ils l’ont fait hier. De son côté, le Murcien Alejandro Valverde, de l’équipe Movistar, est le premier Espagnol au classement général, occupant la cinquième place à 50 secondes de Roglic et à seulement 20 secondes du podium.

Étape 4 du Tour du Pays Basque 2021

