Parcs à thème et attractions incroyables à visiter 2021-22 ⋆ .

Oubliez les Jeux olympiques, c’est pourquoi vous devriez vraiment visiter le Japon (Photo : Metro.co.uk)

Nous sommes sur le point de dire konichiwa aux Jeux olympiques de Tokyo, mais malheureusement, grâce à Covid-19, il n’y a aucune chance de voir le Japon en personne cette année.

Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas commencer à planifier de futurs voyages au pays des cerisiers en fleurs, d’autant plus qu’il y a beaucoup de nouvelles ouvertures passionnantes pour 2022.

Les fans de Pokémon se réjouiront de l’opportunité de chasser Pikachu dans une toute nouvelle attraction du parc à thème Yomiuriland, tandis que les amoureux de Disney ont un nouveau royaume très spécial à attendre.

Et si vous avez besoin de parcourir les villes emblématiques du Japon, une nouvelle flotte de trains à grande vitesse vous attendra bientôt.

Pokémon Merveille, Tokyo

Attrapez-les tous !

Si votre idée du sport est moins le javelot, plus le « combat Pokémon ! » alors vous aurez envie de faire un pèlerinage au nouveau Pokémon Wonder, situé dans une vaste forêt derrière Yomiuriland, un parc à thème à la périphérie de Tokyo.

Avec des jeux comme Pokémon Go et le nouveau Pokémon Snap, une forêt entière est disponible pour que les fans se promènent et s’imprègnent de l’expérience de la chasse au trésor.

En entrant dans l’espace de 4 500 m², vous serez accueilli par le légendaire Pikachu et sa cohorte de recherche, le professeur Kureso, qui vous donneront un briefing d’orientation.

Ensuite, c’est à vous de repérer plus de 50 espèces de Pokémon, dont Oddish, Diglett et Rowlett, dans les magnifiques environs du parc. Il court jusqu’en avril 2022.

À partir de 32 £ par personne.

Cliquez ici pour plus de détails

Treeful Treehouse, Okinawa

Sur la pointe des pieds à travers la cime des arbres

Le Japon est peut-être surpeuplé, mais vous pouvez toujours trouver un isolement splendide. La station écologique durable Treeful Treehouse, alimentée uniquement par l’énergie solaire, est due

ouvrira bientôt à Okinawa, la collection d’îles la plus au sud du Japon.

Conçues pour rapprocher les clients de la nature, ses chambres privées isolées sont situées au milieu de la canopée de la jungle et offrent une vue à 360 degrés.

Il y aura également un espace commun Aerohouse – équipé de salles de bains, de salles de repos et de relaxation et d’une cuisine – relié aux pièces de la cabane dans les arbres par une série de passerelles flottantes et de sentiers dans la jungle.

Depuis votre base élevée, vous pouvez explorer la région côtière accidentée, avec à la fois des randonnées intrépides et du temps passé sur les belles plages.

Prix ​​à confirmer

Cliquez ici pour plus de détails

Triennale Oku-Noto 2020, Suzu

L’art à la limite

Présentée comme “un festival d’art de premier plan au bout du monde”, la Triennale Oku-Noto 2020 – retardée par rapport à l’année dernière en raison de la pandémie – se déroule à l’extrémité de la péninsule de Noto dans la préfecture d’Ishikawa sur la côte, le l’autre côté de Tokyo.

Le festival aura lieu dans la ville de Suzu, avec 48 artistes de 16 pays, dont le sculpteur Noe Aoki, l’aventurier devenu photographe Naoki Ishikawa et l’artiste visuel allemand Carsten Nicolai.

Ne manquez pas le projet Okura Zarae, qui présente des outils folkloriques locaux et d’autres objets du passé autrefois banals, ainsi que des souvenirs de leurs propriétaires.

Les objets ont été collectés dans des entrepôts privés avec l’aide de résidents locaux, d’experts en folklore et d’artistes.

Du 4 septembre au 24 octobre.

Cliquez ici pour plus de détails

Fantasy Springs à Tokyo DisneySea

Visitez une île fantastique pas comme les autres

Le Japon a de la créativité qui saigne de ses globes oculaires, il n’est donc pas surprenant que le parc à thème épique et démesuré Tokyo DisneySea envisage une expansion, qui devrait ouvrir ses portes vers la fin de l’année prochaine ou au début de 2023.

Nommé Fantasy Springs, le site ajoutera quatre attractions au parc basées sur des films Disney populaires, notamment Tangled, Frozen et Peter Pan.

Les visiteurs pourront découvrir le royaume d’Arendelle d’Anna et Elsa, la forêt et la tour où vit Raiponce à Tangled, et Neverland, la maison de Peter Pan.

Neverland semble déjà ridiculement excitant : une attraction fera voler les invités au-dessus de la jungle dans une bataille avec le capitaine Crochet et son équipage pour sauver le frère de Wendy, John.

Cliquez ici pour plus de détails

Train à grande vitesse ALFA-X, de Tokyo à Hokkaido

N’esquivez pas le train à grande vitesse (Photo : EPA)

Aucun voyage au Japon ne serait complet sans un zoom sur un train à grande vitesse, et deux nouveaux seront lancés dans les prochaines années.

L’année dernière a vu l’essai du nouveau train à grande vitesse expérimental Alfa-X sur la ligne Tohoku qui relie Tokyo à Shin-Hakodate-Hokuro à Hokkaido.

On espère que le nouveau service économe en carburant réduira de moitié les temps de trajet sur la ligne grâce à des vitesses allant jusqu’à 360 km/h (il a battu des records en faisant 382 km/h lors de son essai).

De plus, il y aura une extension de la ligne reliant les passagers à la station de ski de Niseko et à la ville de Sapporo en train à grande vitesse depuis Tokyo d’ici 2030.

Enfin, un nouveau train à grande vitesse à six voitures appelé Kamome – qui signifie mouette – sera introduit sur la nouvelle route ouest du Shinkansen Kyushu à l’automne 2022, reliant Takeo Onsen – une ville à la pointe sud-ouest du Japon qui est célèbre pour ses sources chaudes – avec la ville de Nagasaki.

Ne manquez pas ces villes japonaises emblématiques

Tokyo

Le Tokyo Skytree fait partie des structures les plus hautes du monde (Photo : .)

La capitale animée du Japon regorge de sites incontournables, des cheveux-

élever Shibuya Crossing à l’ancien marché aux poissons de Tsukiji et au Tokyo Skytree (présenté comme la plus haute tour du monde).

Kyto

Kinkaku-ji est l’un des temples sacrés les plus célèbres de Kyoto (Photo : Alamy

Connue sous le nom de “ville-temple” grâce aux plus de 2 000 temples et sanctuaires à travers la ville, vous ne pouvez pas manquer le Kinkaku-ji ou Ryoan-ji recouvert de feuilles d’or, avec son séduisant jardin zen.

Ossaka

Les takoyayi sont de délicieuses boulettes de poulpe frit (Photo : .)

Les gourmets devraient se rendre dans cette ville, car c’est l’un des meilleurs endroits pour manger du pays.

Essayez des spécialités locales telles que le takoyaki, les boulettes de poulpe frites et l’okonomiyaki, une crêpe savoureuse.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();