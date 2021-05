Parcs de vêtements en Inde: un aperçu de leur état actuel

State of Apparel Parks en Inde

Par Ravi Kishore Panuganty

Au cours de ses premières années, l’industrie du vêtement indienne a pris forme principalement en raison de la demande d’expatriés au Royaume-Uni et dans d’autres pays pour les costumes traditionnels punjabi. Reconnaissant le potentiel d’exportation, le gouvernement a offert des incitations intéressantes. Le résultat a été une activité florissante dans les exportations de vêtements avec de petites unités qui proliféraient dans différentes parties du pays à proximité des bidonvilles et d’autres établissements semi-urbains, en particulier à Delhi, Mumbai, Chennai et Bengaluru.

Depuis des débuts aussi modestes, la confection de vêtements est devenue une grande industrie du vêtement, donnant un emploi direct à des millions de personnes. Il fournit également des emplois pour soutenir des industries telles que le textile, la transformation, les garnitures et de nombreux autres services à valeur ajoutée.

La transformation

La petite industrie s’est développée en espace et en capacités avec des investissements dans des machines modernes, de grandes lignes d’assemblage avec des systèmes de convoyage, des machines avec des capacités de couture de précision. Il utilise des logiciels de gestion et de planification tels que FastReact, Gerber et Tukatech pour la conception, la rédaction de modèles et la découpe.

Unités de confection modernes avec système de convoyeur

L’industrie s’est spécialisée dans des produits comme les vêtements de mode, les vêtements techniques, les vêtements de sport et les vêtements médicaux, etc. Aujourd’hui, l’Inde est un partenaire commercial fiable des principaux géants du commerce de détail tels que GAP, ESPRIT et JC Penney. Elle exporte vers l’Europe, les États-Unis, le Canada, le Japon et les pays d’Amérique du Sud avec une part de marché de 5% et une valeur de 16,29 milliards de dollars américains en 2018-2019.

Capital humain et localisation: la corrélation critique

Malgré la croissance exponentielle au fil des ans, l’industrie continue de s’appuyer sur le capital humain comme principale ressource. Presque toute l’industrie travaille sur CMT (cut-make-trim). Il fonctionne sur une productivité élevée pour réaliser la rentabilité et pour atteindre cet objectif, l’industrie investit beaucoup de temps et d’argent dans la formation de ses opérateurs. Ainsi, l’opérateur derrière la machine est une ressource vitale.

C’est pour cette raison que l’industrie est restée à proximité de localités à forte main-d’œuvre, en particulier à proximité de bidonvilles et d’autres agglomérations semi-urbaines. Les nouvelles unités et start-ups fonctionnent plus près de la main-d’œuvre. Une des raisons de la sélection de ces localités est le coût du transport, les faibles loyers et l’ampleur des opérations. Mais au fil des ans, il s’est déplacé vers des zones industrielles obligeant les employés à se déplacer depuis des endroits éloignés.

Les travailleuses bénéficient d’un transport

L’histoire des parcs de vêtements

Le gouvernement indien a lancé le Scheme for Integrated Textile Parks (SITP) en 2005 afin de fournir des infrastructures pour promouvoir les grappes industrielles qui se conforment aux préoccupations environnementales et sociales des entreprises mondiales. Les SITP sont prévus pour offrir une valeur ajoutée sans couture du fil au vêtement. Selon le rapport 2016 du ministère des Textiles, 74 SITP sont sanctionnés, mais seuls 30 fonctionnent.

Certains parcs sont entièrement intégrés comme Jaipur Integrated Texcraft Park Pvt. Ltd., Lotus Integrated Texpark Limited, Ludhiana Integrated Textile Park Ltd., MAS Fabric Park (Inde) Pvt. Ltd., Pochampally Handloom Park Ltd. D’autres comme Brandix India Apparel City sont développés par des investisseurs uniques, tandis que beaucoup sont développés par le gouvernement. Certains parcs se spécialisent dans le textile tandis que certains produisent à la fois des textiles et des vêtements. La plupart des parcs ont à la fois des unités nationales et des unités d’exportation.

Apparel Export Park à Gundlapochampally, Hyderabad et Doddaballapur Apparel Park, Bangalore a été créé il y a deux décennies pour développer l’industrie du vêtement et les exportations.

Parc d’exportation de vêtements, Hyderabad

Ces parcs sont développés dans des zones de plus de 170 acres chacune. Mais aujourd’hui, ils arborent un look désert. À l’exception de quelques unités, beaucoup sont soit fermées, soit louées pour l’entreposage et d’autres activités comme à Hyderabad Park. De même, le parc de Bangalore compte peu d’unités en fonctionnement.

Parc de vêtements Doddaballapur

Raisons de l’échec

Les parcs sont situés en dehors des villes et villages. Leur emplacement a un impact négatif sur leur durabilité car les femmes sont la principale main-d’œuvre et l’industrie a du mal à les mobiliser en raison des longues distances.

De plus, une mauvaise connectivité est une des raisons de leur échec. Le manque de transports publics et le mauvais état des routes sont un inconvénient. Les investisseurs hésitent car aucune unité ni aucun service auxiliaire n’est disponible. Certains parcs ne sont pas reliés aux autoroutes nationales ou aux gares ferroviaires et aux ports maritimes, ce qui entrave la circulation des matières premières et des produits finis. Les unités d’exportation préfèrent les dépôts de conteneurs intérieurs à proximité pour gagner du temps.

On dit également que le coût des terrains à l’intérieur des parcs est plus élevé qu’à l’extérieur. Bien que certaines infrastructures soient développées par les autorités du parc, de nombreuses MPME estiment que la tarification des parcelles industrielles est plus élevée et non justifiée.

De plus, les petites zones des parcs, est une autre raison de leur échec. Au niveau international, ces parcs sont répartis sur 150 acres et plus, en Inde, seuls 5 parcs sanctionnés et approuvés sont de cette taille. La majorité d’entre eux ont moins de 75 acres.

Unité de confection de dans le parc industriel de Hawassa, Ethiopie

Les parcs de vêtements et textiles en Éthiopie, en Italie, au Kenya, en Indonésie, au Vietnam et au Sri Lanka sont plus grands en comparaison.

Bien que le programme suggère des parcs intégrés, beaucoup sont cependant dédiés à un seul élément de la chaîne de valeur comme le tissage ou la confection. Ainsi, la plupart des parcs n’ont pas réussi à établir une chaîne de valeur complète allant de la fibre aux vêtements tels que le tissage, la transformation, la finition et l’habillement.

En outre, la mise en œuvre du SITP est en proie à des problèmes financiers. Les parcs sont construits sur un modèle de participation public-privé, les gouvernements central et des États finançant des véhicules à usage spécial (SPV) pour développer les infrastructures. Les installations communes prévues telles que les usines de traitement des effluents, les quartiers d’habitation, les hôpitaux, les restaurants et les hôtels ne sont pas mises en œuvre ou entretenues. Les unités industrielles construites dans les parcs ne fonctionnent pas car les installations sont incomplètes. Souvent, le développement en dehors des parcs relève de la responsabilité des gouvernements des États et est négligé.

Enfin, les parcs ne sont pas commercialisés de manière professionnelle. Les gouvernements des États et centraux ne considèrent pas le marketing comme un facteur important de leur promotion. Pour que les parcs réussissent, les agences doivent toucher des acheteurs internationaux et des marques comme JC Penney, GAP, Esprit, Nike, ZARA, H&M etc., en dehors des fabricants nationaux.

Surtout, l’industrie travaille sur des CMT pointus. Compte tenu des défis mis en évidence, les opérations dans les parcs ne sont pas financièrement viables. L’État et les gouvernements centraux doivent revoir le programme et offrir des incitations pour soutenir l’industrie et la rendre viable.

(L’auteur – Ravi Kishore a une expérience de plus de quatre décennies dans l’industrie indienne du vêtement. Il a travaillé à divers titres dans l’industrie indienne du vêtement dans la promotion des exportations, le marketing et la gestion, l’enseignement et le développement des compétences. .in ou kishoreravi791@gmail.com. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.