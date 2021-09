Pardessus RTW Printemps 2022 – WWD

Le regard: Le designer Ryuhei Oomaru a continué à manipuler les motifs pour créer des silhouettes qui peuvent sembler classiques à première vue, mais qui sont en réalité non conventionnelles et uniques. Son expertise est évidente dans les pièces créées à partir de tissus qui drapent et créent du volume en même temps. Alors qu’une grande partie de la collection est centrée sur la couture, une collaboration continue avec l’artiste Peter Miles a permis à Oomaru d’explorer son côté plus décontracté et coloré en transférant le travail de Miles sur des pièces telles que des sweats à capuche et des shorts.

Pièces clés : Un pardessus cape aux épaules avec un col rectangulaire présente un drapé épuré et des ouvertures naturelles sous les bras, tandis qu’un pantalon sans coutures latérales ni passants de ceinture avec des poches cargo à l’arrière offre une nouvelle version d’une pièce familière. Les imprimés colorés de Peter Miles fonctionnaient mieux sur un sweat à capuche à une couture avec un cordon tubulaire, une parka courte et légère sans bande, et il y avait aussi une veste chemise faite d’un motif avec un col cranté et des manches chemise. Oomaru a revisité son interprétation d’un costume croisé avec un pantalon à cordon de serrage dont la construction et le drapé créent une ambiance décontractée.

Les plats à emporter : L’histoire d’Oomaru en tant que modéliste et son temps passé chez Comme des Garçons et Donna Karan lui permettent de créer des pièces complexes, sophistiquées et modernes.