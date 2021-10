Pardonnez-moi, mon père est un jeu de tir d’horreur rétro avec des bandes dessinées

Capture d’écran : Baril d’octets

Ne vous laissez pas tromper par l’art hautement stylisé. Le jeu de tir à la première personne Forgive Me Father est troublant à cause de ses graphismes plats de bande dessinée, pas malgré eux. Au début, j’ai été charmé par la façon dont le style artistique donnait au jeu l’impression d’être un cousin éloigné de Paper Mario. À la fin du deuxième niveau, j’étais un gâchis paranoïaque.

Forgive Me Father se déroule dans une ville de la Nouvelle-Angleterre post-apocalyptique. Dans la version en accès anticipé du jeu qui vient d’être lancée cette semaine, vous incarnez un prêtre catholique qui se réveille et découvre que vous êtes le dernier survivant d’une horrible catastrophe. Alors que vous tirez et vous frayez un chemin à travers une armée de zombies et d’horreurs lovecraftiennes, vous essayez de reconstituer le genre d’apocalypse qui a frappé votre monde. Quelqu’un a-t-il invoqué quelque chose qu’il n’aurait pas dû avoir ? Y a-t-il eu une sorte d’épidémie virale? Était-ce des extraterrestres ?

Le jeu soulève plus de questions que de réponses. Les micros de l’histoire sont trop ambigus pour apporter de la clarté, mais je suis d’accord si le jeu n’explique jamais correctement ce qui s’est passé. Pardonnez-moi, Père ressemble un peu à l’un de ces jeux de démarrage que j’ai créés dans le moteur Unity. La conception des niveaux semble en bloc et il n’y a pas de friction entre les pieds de votre personnage et le sol. Je ne suis pas du tout convaincu que mon personnage ait des pieds. Mais le jeu tire activement parti de son esthétique basse fidélité pour offrir un sentiment constant d’erreur troublante. Il y a de l’horreur à voir des objets qui sont juste assez proches de la réalité, mais qui se comportent de manière non naturelle. Forgive Me Father utilise la folie des jeux vidéo pour un effet dramatique. Et il fonctionne.

Les ennemis ne projettent pas beaucoup d’ombre et ont tendance à apparaître sans avertissement. Quand j’ai fait sauter un zombie avec mon fidèle fusil de chasse, j’ai été choqué d’en voir un autre apparaître immédiatement derrière lui. Ce n’est que quelques pièces plus tard que j’ai réalisé que ces ennemis 2D ne se cachaient pas les uns derrière les autres ; le zombie était en train de mettre une nouvelle tête après que j’ai fait sauter l’ancienne. Et ce n’était pas le seul ennemi avec des traits uniques. Si je ne tirais pas immédiatement dans la tête d’un ennemi en costume, le haut de son torse ramperait en avant pour m’attaquer. Certains barils explosifs étaient des monstres sensibles qui me chargeaient sans avertissement, et ma peur d’eux m’a fait tirer dessus tôt au lieu d’attendre que d’autres ennemis se mettent à portée.

Le combat est si rapide que j’ai rarement eu le temps de remarquer autre chose. Le manque de friction dans votre mouvement signifie que les tirs au but sont beaucoup plus rapides que dans de nombreux jeux de tir à la première personne modernes. Je me suis finalement retrouvé à esquiver cinq projectiles ennemis à la fois, ce qui est tout à fait faisable. Mais cela signifie également que ces zombies et goules sont tout aussi rapides à vous entourer de toutes les directions. Il n’y a pas de montée progressive du suspense. Les monstres apparaissent sans avertissement et vos armes ne tirent pas assez vite. C’est esquiver et tuer, ou être tué.

Comme beaucoup de jeux lovecraftiens, Forgive Me Father propose un mécanisme de folie, ici sous la forme d’une jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous tuez rapidement des ennemis. Vous pouvez ensuite utiliser cette jauge pour utiliser des capacités spéciales, telles que soigner votre personnage ou paralyser les ennemis. Cependant, un niveau de folie élevé applique également un filtre gris flou à votre appareil photo. Comme je voulais pouvoir voir clairement mes ennemis à tout moment, je dépensais souvent des points de folie pour soigner mon personnage lors de combats plus difficiles au lieu de sauvegarder la jauge.

Cependant, la difficulté satisfaisante de ces premiers niveaux bien conçus ne dure pas. Une fois que j’ai été gonflé par des améliorations d’armes et des ramassages d’armures, je me suis senti dépassé dans ma capacité à simplement abattre tout ce qui bougeait. Étant donné que le jeu est toujours en accès anticipé, j’espère que les développeurs renforceront le début du jeu en plus de travailler sur les niveaux ultérieurs à venir. Forgive Me Father a une bonne ambiance, un style artistique époustouflant et une tonne de potentiel inexploré. Je le reviendrai certainement une fois le jeu complet sorti.