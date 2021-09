Paree Sanitary Pads annonce Janhvi Kapoor comme ambassadeur de la marque ; lance une nouvelle campagne

80% des ventes des produits sanitaires Paree proviennent de magasins hors ligne

La marque d’hygiène féminine de Soothe Healthcare, Paree Sanitary Pads, a annoncé mercredi que l’acteur Janhvi Kapoor était son ambassadeur de la marque. La marque a également lancé une nouvelle campagne intitulée « Iske toh parr nikal aaye » mettant en vedette l’acteur pour sa nouvelle gamme de serviettes hygiéniques — Paree super ultra avec double plumes. La nouvelle communication avec Kapoor demande aux femmes de ne pas se retenir pendant les périodes physiquement ou psychologiquement. « Janhvi répond à notre groupe cible principal de 18-25 ans. Ils éclatent, aspirent, savent qu’ils sont bons et elle correspond très bien à ce segment. Paree est une jeune marque et nous avons pensé que cette association s’avérerait parfaitement adaptée », a déclaré Sahil Dharia, fondateur et PDG de Soothe Healthcare, à BrandWagon Online.

La société affirme qu’en termes de dépenses publicitaires pour la nouvelle campagne, 70 % des budgets seraient consacrés aux médias traditionnels tels que la télévision – sur les chaînes de divertissement général en hindi (GEC), les chaînes régionales, musicales et d’information – ainsi que sur les publicités imprimées. dans des États tels que l’Uttar Pradesh, le Bihar, le Rajasthan, le Madhya Pradesh et le Gujarat, entre autres. « En tant que marque en pleine croissance, nous avons besoin d’une présence solide au-dessus de la ligne (ATL). Grâce à cette campagne, nous construisons une scène pour cela », a ajouté Samta Gupta, directeur général du marketing, Soothe Healthcare. Pendant ce temps, 30% des dépenses seraient dirigées vers des plateformes numériques telles que YouTube ainsi que les propres canaux de médias sociaux de la marque.

Selon Dharia, les magasins hors ligne contribuent à 80% des ventes de produits sanitaires Paree, tandis que les 20% restants proviennent de son propre site Web ainsi que de plateformes de commerce électronique telles que Flipkart, Amazon, Nykaa, entre autres. De plus, la majorité des ventes de Paree provient des villes de niveau un et de niveau deux. La marque est disponible dans deux magasins lakh et demi en Inde dans le commerce général, les pharmacies, les magasins kirana, ainsi que les chaînes d’hypermarchés telles que Walmart, Reliance, More, Metro, Spar, Spencer, entre autres.

Soothe Healthcare, une entreprise locale d’hygiène personnelle, a levé 100 crores de roupies dans un cycle de série C étendu dirigé par Gulf Islamic Investments (GII), Northern Arc et Incred soutenu par KKR. Avec ce tour supplémentaire, le financement total de la société s’élève à Rs 230 crore, y compris un récent financement de Rs 130 crore Series-C du principal fonds PE A91 Partners. La société, qui est entrée dans la catégorie de l’hygiène des bébés l’année dernière avec le lancement des couches Super Cute, prévoit également de se lancer bientôt dans la catégorie des couches pour adultes, affirme Dharia.

