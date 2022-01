Parents en danger tardif ! Hôpital Star Brayden Smith Sue

La mort d’un jeune de 24 ans Jeopardy ! champion a déclenché une poursuite pour faute professionnelle médicale.

Debbie Smith a confirmé en février dernier que son fils, participant au jeu télévisé Forgeron de Brayden, était décédé peu de temps après sa séquence de victoires consécutives sur Jeopardy !. Elle n’a pas donné de cause de décès.

Maintenant, ses parents Debbie et Scott Smith poursuivent les médecins du Nevada Godwin Ofikwu et Irfana Razzaq, ainsi que Dignity Health et l’hôpital dominicain St. Rose – Campus de San Martin et d’autres accusés.

« Ses derniers jours ont été un cauchemar. Sa mort a été préordonnée par l’inconduite des médecins et des infirmières. Rien de tout cela ne devait l’être », lit-on dans le procès du 11 janvier obtenu par E! Des nouvelles.

Ses parents disent que Brayden a subi une chirurgie d’ablation du côlon le 15 janvier 2021 à l’hôpital St. Rose, mais qu’il n’aurait pas reçu de médicaments qui aideraient à prévenir les caillots sanguins. « Brayden n’a jamais reçu d’héparine ou d’anticoagulants après la chirurgie, ce qui était inférieur aux normes de soins », indique le procès.