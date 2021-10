Parents to the Force : Rencontrez les acteurs et personnages

Telemundo Rencontrez les acteurs et personnages de la série Telemundo « Parientes a la Fuerza ».

À partir de ce mardi 26 octobre, Telemundo diffusera la série « Parientes a la Fuerza », avec Bárbara de Regil, Guy Ecker et Michel Duval. Le mélodrame sera diffusé du lundi au vendredi à 21 h 00, heure de l’Est.

Produit par 11:11 Films & TV pour Telemundo, « Parientes a la Fuerza » se concentre sur George Cruz (Ecker), un célèbre scénariste hollywoodien de 50 ans qui souffre d’une crise de la quarantaine à l’ombre de son seul succès, la mort de sa mère et la trahison de sa femme Leticia (Chantal Andere). Sa frustration, sa solitude et son sentiment d’échec, couplés au dernier souhait de sa mère, le conduisent de l’autre côté de la frontière mexicaine où il rencontre Carmen Jurado (de Regil), une belle chanteuse mexicaine qui devient sa muse, sa star et son grand amour.

Le casting stellaire de la série est composé de stars de renom telles que Carmen Aub, Lisa Owen, Salvador Zerboni, Antonio de la Vega, Alejandro Ávila et Mauricio Garza.

Parents to the Force : bande-annonce officielle | Telemundo Vidéo officielle de Telemundo. Le mardi 26 octobre à 21h-8h, Parientes a la Fuerza arrive sur Telemundo. Relatives To The Force : Relatives To The Force est une histoire qui se déroule à Los Angeles et est centrée sur George Cruz (Ecker), un célèbre scénariste hollywoodien de 50 ans qui souffre d’une crise médiane… 2021-09-25T14 : 59 : 52Z

Rencontrez les acteurs et personnages du Telemundo telenovela « Parientes a la Fuerza »:

Guy Ecker dans le rôle de George

George est un écrivain impatient, impulsif et séduisant. Il est le mari de Leticia et le père des jumeaux, Tommy et Paz et aussi d’Andy, fils de sa première femme, dont il s’est occupé à sa mort. Grâce à sa comédie « Tacos y tiros », George est devenu célèbre à Hollywood, mais il ne se sent pas épanoui. Lors d’une fête d’anniversaire non désirée, il vit le pire moment de sa vie : un an de plus, avec les cendres de sa mère devant lui et l’infidélité de sa femme. C’est pourquoi il envisage de se suicider une fois le dernier souhait de sa mère exaucé, mais le destin et Doña Lupe en décident autrement. George, rencontre Carmen, son véritable amour. Avec elle, il retrouve son inspiration, ses rêves et même ses racines. Ils vivent une romance contre vents et marées, non seulement à cause de la différence d’âge, mais à cause de tous les obstacles qu’ils devront surmonter dans ce monde de gloire et d’argent que suppose Beverly Hills.

Barbara de Regil est Carmen

Carmen est curieuse, charmante et chanteuse. Son rêve est d’être une chanteuse célèbre. Son plus grand trésor est sa famille. Elle a perdu son père quand elle était enfant et a dû aider sa mère à élever ses petits frères. Après un échec sentimental, elle visite l’église et implore un signe et la vie la surprend lorsqu’elle tente de sauver George, mais c’est elle qui se glisse dans le vide, il la prend dans ses bras et à la fin ils finissent tous les deux par la secourir l’un l’autre. A partir de ce moment, George devient son « créateur de rêves » et elle le protagoniste de son film et de sa vie. Mais il y a un énorme fossé entre les deux. Carmen rêve d’être mère et George ne veut pas être père. Carmen se concentre sur sa carrière d’actrice, sort son premier album, qui est un grand succès, et ils lui proposent de tourner au Mexique. Là, dans leur pays, plus mature et sécurisé, ils se retrouvent sur le plateau, et l’amour renaît. Carmen et George deviennent les heureux parents d’une petite fille et se remarient avec style.

Michel Duval dans le rôle d’Andy

Andy est un voyageur, sensible, critique extrême et acteur. Il est le fils adoptif de George, il a perdu sa mère étant enfant. Andy, est passé par la maison de George, l’internat, la chambre d’amis de son meilleur ami du lycée, Emiliano ; et sa seule maison, la maison de Lupita, sa grand-mère adoptive, où il a appris à être mexicain. Andy a tout pour plaire : Présence, talent, charisme, mais surtout il est attaché à sa décision d’avoir une carrière d’acteur sans utiliser la renommée de George ou son nom de famille, c’est pourquoi au travail il préfère s’appeler Andy Panetta. C’est un homme qui fuit ses sentiments. La rationalité gouverne votre vie parce que de cette façon vous pouvez vivre sans douleur, peur ou tristesse. Son dernier voyage était l’idée de Mama Lupe, qui l’a forcé à voyager pour ne pas la voir mourir. Andy auditionne avec Carmen pour le film de George, ignorant qu’elle est la fiancée de son père. Cette rencontre va transformer votre vie, elle vous mettra en contact avec vos émotions et vous fera affronter votre peur de vivre et de ressentir.

Chantal Andere dans le rôle de Leticia

Leticia est une ex-mannequin belle, gourmande et séduisante. L’ex-femme de George et la mère de Tommy et Paz. Elle est convaincue que le talent à Hollywood se mesure au nombre de zéros que vous avez sur votre compte et qu’elle doit être la plus « talentueuse ». Elle se sépare de George et renonce à sa succession, confiante qu’elle obtiendra plus de son nouveau mari. Cependant, le père de Robert laisse tout son argent à une fondation. A la lecture du testament, Robert fait un accident vasculaire cérébral qui le laisse tétraplégique. Leticia, en faillite et attachée à un Robert en fauteuil roulant, va tenter de cacher sa situation financière tout en se battant pour reconquérir son ex-mari. Plan qui sera affecté par l’apparition de Carmen, la nouvelle épouse de George, et de Juancho Hernández, l’oncle de Carmen, un gangster de jeu, qui enflammeront leurs plus bas désirs. Leticia sera tiraillée entre ses deux instincts les plus puissants : l’ambition de regagner sa fortune et la tentation de la passion débridée.

Carmen Aub est Clio

Clío est vaniteuse et célèbre, c’est l’actrice du moment. A ceux qui envoient son manager vérifier son camping-car avant de signer le contrat, à chaque tournage il demande un régime particulier et un coach spirituel. Vous n’enregistrez pas si vous n’avez pas revu toutes les scènes du script. Cependant, son apparition dans un film garantit pratiquement le succès au box-office. Hollywood semble frivole et vide. Clío est une victime de Kurt, qui depuis qu’elle est petite lui a donné de mystérieuses « vitamines » qui l’ont aidée à supporter les longues journées d’enregistrement, mais ont également déclenché un problème mental. Clío veut une relation avec Andy qu’elle puisse publier sur les réseaux pour se faire passer pour une actrice excentrique et différente, qui préfère fuir le célèbre et quitter le bras de l’acteur inconnu. Ce jeu dangereux se transformera en une histoire d’amour folle et passionnée qui conduira finalement Clío et Andy à l’autel.

Antonio de la Vega est Robert

Rober est mince, élégant, vaniteux, hautain, il achète tout le luxe qu’il peut. Voisine de George et amant de Leticia depuis 2 ans. Leticia et Robert se marient en vue de l’héritage qui est sur le point d’être reçu. Mais son père laisse tout à une église. Robert subira un accident vasculaire cérébral et sera paralysé, confiné à un fauteuil roulant. Avec la famille de Carmen dans la maison de George, Robert trouvera un nouveau sens à vivre. Maman Rosa, consciente que chacun doit aider à la maison, lui confiera des tâches qu’il pourra effectuer. Ils le jouent épouvantail, dégustateur de sauces, portier, gardien de but lors de matchs de foot. Ces tâches, accompagnées de l’amour de Rocco et de son amour naissant pour Yuliana Hernández, donneront à sa vie une couleur qu’il n’a jamais connue auparavant. Grâce à tout cela, Robert va récupérer petit à petit, jusqu’à ce qu’il puisse à nouveau parler et bouger certains de ses membres.

Salvador Zerboni est Juancho

Juancho est un filou, mais noble ; voyou, mais amoureux. Il est le frère cadet de Margarita et l’oncle de Carmen. Il a grandi dans un monde où il fallait être un gangster pour avoir de l’argent. Après une courte carrière criminelle en tant que joueur et développeur d’entreprise véreux, Juancho a passé 5 ans en prison. Maintenant qu’il est libre, il lutte pour rester en dehors de cette vie, mais le passé revient toujours fort et recueille les faveurs et l’argent qu’il leur doit. Sans que sa famille ne soit au courant de ses dettes et pour les protéger, Juancho convaincra tout le monde de se rendre à Los Angeles. Juancho a un talent caché qui fera de lui le lecteur des histoires de George et son conseiller le plus brillant. Il entamera secrètement une relation de rejet et d’attirance mutuelle que beaucoup qualifieraient de « toxique » avec Leticia. Il recevra le mépris d’elle, mais seulement comme une étincelle pour commencer une relation qui enflammera la passion des deux.

Mauricio Garza dans le rôle de Tommy

Tommy est le fils de George et Leticia et le jumeau de Paz. Frivole, naïf, innocent, sensible (même s’il ne le sait pas, il le sait), métrosexuel. Il ressent une énorme indifférence envers son père. Il est fait sur mesure pour votre maman et votre sœur. C’est une fashionista. Croyez avec ferveur en votre « excellent » goût. Amoureux des réseaux sociaux et de tout ce qui se traduit par des followers. Il a voyagé dans les pays du premier monde et à des défilés de mode. Il parie avec sa sœur l’amour de Lara et lorsqu’il la rencontre il est fasciné par son folklore et l’amour qu’elle porte aux coutumes mexicaines, mais ce qui l’impacte le plus c’est le nombre immense de followers sur ses réseaux sociaux, juste pour en parler Le Mexique et ses traditions. Lorsque Lara découvre les intentions de Tommy, elle prend totalement ses distances avec lui. Tommy se repent et fait de son mieux pour lui pardonner, y compris une sérénade avec des mariachis, mais Lara oubliera à jamais l’amour qui a pu vivre avec lui.

Ana Pau est Lara

Si Carmen n’avait pas volé le souffle de celui qui se tenait devant elle, Lara serait époustouflante. Elle est la sœur de Carmen et vit constamment dans son ombre. Il a de grands rêves, il veut manger le monde et il vit de l’approbation des autres. Il vit en train de se disputer avec Carmen, mais avec le temps, ils se rendront compte qu’ils sont inconditionnels l’un avec l’autre. Pour Lara, il n’y a rien de plus important que la famille, même ainsi, elle regarde dehors car elle a un énorme désir de s’intégrer. Cela lui causera des ennuis lorsqu’elle rencontrera les jumeaux de George, car sa chimie avec Tommy la mettra dans une situation inconfortable avec Paz. Lara publie toujours sa vie sur les réseaux sociaux, ce qui lui donnera un avant-goût de la gloire lorsque ses publications sur sa famille et l’aventure pour se rendre à Los Angeles deviendront virales. Son compte est @CorazonMexicano.

Roberta Damian est la paix

Paz est la fille de George et Leticia, la jumelle de Tommy. Elle est fière, froide, capricieuse et capricieuse. Une petite femme fatale. Elle ne comprend pas les émotions qui la rendent vulnérable. Il parle « Spanglish » comme première langue. C’est une petite copie de sa mère. Il ne s’intéresse qu’à ce que dictent les réseaux sociaux. Dans sa vie, il n’y a aucune idée de sacrifice ou d’effort pour mériter tous les luxes qu’il obtient sans problème de son père. Au-dessus d’elle, il n’y a personne. Elle utilisera son look de fille riche de Beverly Hills pour impressionner et manipuler Lara et Pedro. Il humilie et maltraite Pedro. Un jour, elle le voit la défendre à coups de coups et un désir incontrôlable pour lui naît. Lorsque Pedro se lasse de cette relation toxique et la quitte, elle le valorise encore plus, mais sa nature fière ne lui permettra pas d’accepter qu’elle a eu tort de le traiter ainsi. Autant elle est follement amoureuse de Pedro, autant elle ne l’acceptera jamais, même en portant son enfant dans son ventre.

Toño Valdés️️️ est Pedro

Protecteur, impulsif, mais bon enfant. Pedro a été le sandwich entre Carmen et Lara pendant de nombreuses années, avant que Rocco ne vienne jouer. Il a toujours été le « petit homme » de la maison, et il prenait son rôle avec ses sœurs très au sérieux, mais autant il essaie d’intimider les prétendants, autant il ne cache pas sa bonté. Il veut suivre les traces de son père et devenir un grand combattant, alors il s’entraîne toujours, ses gros muscles en témoignent. Il est très attaché à sa terre, mais il ne pouvait pas être loin de la sienne, il n’a donc pas d’autre choix que de les suivre dans l’aventure jusqu’à Los Angeles. A LA, il aura enfin la possibilité de développer sa carrière de lutteur, mais en suivant les traditions mexicaines. Il vivra en conflit permanent avec Paz, avec qui il semble n’avoir rien en commun, mais comme on dit là-bas : les contraires s’attirent.