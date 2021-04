Paresse et mensonge, deux vertus au congrès Congress .

«Supposez que vous soyez un idiot. Et supposons que vous étiez membre du Congrès. Mais je me répète. »- Mark Twain

Les membres du Congrès gagnent entre 174 000 $ et 223 500 $, selon leur poste, par an comparé au salaire moyen américain en 2020 de 51 169 $, selon le Bureau of Labor Statistics. Que font les membres du Congrès pour «gagner» leur salaire? Eh bien, ils appuient simplement sur un bouton pour “oui” ou “non”.

Et ne le sauriez-vous pas, c’est trop de travail pour les oh, si vénérables gens de Washington, DC à faire.

La semaine dernière, le 20 avril, le représentant démocrate Steny Hoyer a présenté une motion visant à suspendre le règlement de la Chambre afin de pouvoir voter sur 15 points avec 1 vote. La motion avait besoin d’une majorité des deux tiers pour être approuvée, ce qu’elle a facilement reçu à 355-69.

Comme l’a tweeté le représentant Thomas Massie (R-Kentucky): «C’est foiré! Les démocrates de la Chambre ont suspendu les règles et ont bloqué 15 projets de loi sans rapport en un seul vote. Ils ont dit qu’il faudrait trop de temps pour voter sur chacun de ces projets de loi individuellement. Si c’est vrai, pourquoi quittons-nous le travail cette semaine vers midi jeudi? »

Le représentant Chip Roy (R-Texas) a forcé un vote par appel nominal afin que nous puissions tous savoir qui pensait qu’il était trop difficile d’appuyer sur un bouton 15 fois. Massie, bien sûr, a voté contre la motion, mais il jouait le bon esprit d’équipe en disant simplement que les démocrates de la Chambre bloquaient les projets de loi en un seul vote. Les démocrates ont voté 214-2 pour la motion et les républicains l’ont soutenue 141-67. Presque tous les républicains à la tête ont voté pour cela, y compris le chef Kevin McCarthy (Californie), le fouet Steve Scalise (Louisiane) et le président de la conférence Liz Cheney (Wyoming). Le président du Comité politique républicain, Gary Palmer (Alabama), a été le seul membre de la direction à s’y opposer.

Certes, il n’est pas surprenant de voir une telle paresse de la part de la classe la plus habilitée d’Américains, les politiciens. Mais, c’est encore un autre rappel de l’attitude déformée qui existe dans la classe politique. Dans une année où le gouvernement a défini avec arrogance les travailleurs américains comme «essentiels» ou «non essentiels» et a fait perdre à des millions de personnes leur emploi et leurs moyens de subsistance, ces hacks politiques sont si effrontés de faire de telles cascades.

Certains membres du Congrès essaient de changer les choses et de faire faire leur travail à leurs collègues. Cela ne sert généralement à rien, mais ils méritent une pointe du chapeau.

Massie a tenté de forcer un vote par appel nominal en mars de l’année dernière sur la loi CARES. Cette tentative a échoué car il s’est démarqué comme une voix solitaire criant du désert contre ce projet de loi de dépenses socialiste. Après le vote, Massie a déclaré que McCarthy et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie), avaient travaillé ensemble pour empêcher les députés d’avoir à se faire enregistrer.

«Je suis venu ici cette semaine pour m’assurer que notre République ne mourra pas dans une salle vide par consentement unanime», a déclaré Massie. «Ces personnes doivent faire leur travail. S’ils disent aux gens de conduire un camion, s’ils disent aux gens de faire leurs courses, de faire pousser leur nourriture, alors ils peuvent être là-bas et voter. Et c’est ce que nous avons fait cette semaine…. Ils ne veulent pas d’un vote par appel nominal. Ils ne veulent pas être enregistrés pour avoir commis la plus grosse erreur de l’histoire.

Le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) a présenté le One Subject at a Time Act en janvier. À la Chambre, le représentant Russ Fulcher (R-Idaho) a présenté le même acte qui compte 10 co-sponsors, tous républicains: Massie, Roy, Ralph Norman (Caroline du Sud), Andy Biggs (Arizona), Bill Posey (Floride), Lauren Boebert (Colorado), Mo Brooks (Alabama), Mary Miller (Illinois), Claudia Tenney (New York) et Ben Cline (Virginie).

«Dans l’Idaho, les projets de loi sont limités à un seul sujet et votés séparément», a déclaré Fulcher dans un communiqué de presse. «Cette pratique oblige chaque législateur à rendre des comptes à ses électeurs parce que chaque sujet fait l’objet d’un vote distinct et transparent…. Cette proposition mettra fin aux “accords dans les coulisses”, aux “gros” projets de loi incontournables “et rétablira la confiance dans notre gouvernement représentatif.”

Le texte du projet de loi stipule que chaque «projet de loi ou résolution commune ne doit pas englober plus d’un sujet» et «un projet de loi de crédits ne doit contenir aucune législation générale ni aucun changement de disposition législative existante, dont le sujet n’est pas pertinent à l’objet de chacun de ces projets de loi de crédits prévoyait toutefois que le présent article ne doit pas être interprété comme interdisant toute disposition imposant des limites à la dépense des fonds ainsi affectés. »

En outre, il faudrait une certaine honnêteté dans la dénomination des projets de loi indiquant que «l’objet d’un projet de loi ou d’une résolution conjointe doit être clairement et descriptivement exprimé dans le titre».

En 2019, Massie a tenté de renommer le budget de cette année-là «Un projet de loi pour jeter la canette sur la route et à d’autres fins» à la Chambre et Paul a proposé «Accelerating America’s Bankruptcy Acy» au Sénat.

C’est peut-être juste la nature du Congrès. Après tout, l’humoriste du XIXe siècle Mark Twain a fourni de nombreux descripteurs de ce corps à l’époque qui sont encore valables aujourd’hui. Un autre de Twain: «C’est l’élément étranger qui commet nos crimes. Il n’y a pas de classe criminelle autochtone à l’exception du Congrès. »

Soutenez The Liberty Loft en faisant un don via PayPal ou en faisant un don avec crypto. Votre soutien nous aide à réaliser notre mission de diffuser des nouvelles et des opinions conservatrices. Vous pouvez nous trouver sur une grande variété de canaux de médias sociaux ou vous abonner à nos notifications pour recevoir toutes les dernières informations au fur et à mesure de leur publication.

Contenu syndiqué à partir de TheLibertyLoft.com avec permission.