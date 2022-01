Pareto Security vérifie les paramètres de votre Mac pour les vecteurs d’attaque potentiels

Garder votre Mac aussi sûr que possible est quelque chose que nous devrions tous faire, mais il est parfois facile de rater un paramètre qui laisse une machine ouverte aux attaques. C’est là que Pareto Security est très utile, car il examine tous les paramètres de sécurité du Mac et les vecteurs d’attaque potentiels et vous avertit si vous en avez laissé un grand ouvert.

L’application Mac, qui est disponible au téléchargement sur le site Web du développeur, est disponible pour un montant unique de 15 $ et fait également partie du pack Setapp. Peu importe comment vous payez pour cela, Pareto Security vaut le détour. Vous pourriez être surpris de ce qu’il va trouver.

Par exemple, il s’avère que le pare-feu de mon Mac a été désactivé jusqu’à environ 5 minutes avant que je commence à écrire ce message. Je n’en avais aucune idée jusqu’à ce que j’exécute un contrôle de sécurité Pareto et cela m’a averti. Il y a d’autres choses dont il n’est pas content non plus. Apparemment, mon économiseur d’écran est configuré pour s’allumer après plus de cinq minutes, ce qui pourrait constituer un risque pour la sécurité. J’ai aussi activé AirPlay. FileVault est également désactivé. Je devrais probablement me mettre à changer ça.

Il n’y a pas que moi non plus. voici Neyts Zupan, fondateur de Pareto Security, expliquant sa propre histoire :

Quelques mois après avoir acheté mon nouvel Air, je vérifiais certains paramètres et j’ai remarqué avec horreur que FileVault était désactivé. Quand j’ai commencé à penser à tous les voyages que j’ai faits et à l’endroit où j’ai laissé mon Mac, j’ai eu des sueurs froides. J’ai des documents importants de l’entreprise sur mon ordinateur qui seraient facilement accessibles si quelqu’un mettait la main dessus.

Zupan a demandé à un collègue d’exécuter l’application alors qu’elle était encore en mode alpha et ils ont également trouvé la même chose. Imaginez ce que vous trouverez si vous installez Pareto Security sur votre machine.

Pareto Security vérifie actuellement 36 aspects différents de votre Mac pour s’assurer qu’il est aussi sécurisé que possible, et d’autres sont en cours. Vous pouvez également en savoir plus sur l’application et les types de choses qu’elle peut empêcher sur le site Web. N’oubliez pas que le meilleur Mac est un Mac sécurisé !

