Parfait pour KD, Patience With Ben Simmons et No More Wizards

Kevin Durant est en larmes et a les Nets sur le dos, mais ce sont les acteurs environnants qui impressionnent le plus Verno et KOC. KOC fournit des accessoires au front office des Nets pour trouver les pièces qui correspondent à KD (03:23). Ils expliquent à quel point défendre le tir à 3 points est essentiel à cette époque de la NBA (08:45). Le KOC est catégorique sur le fait que les 76ers devraient être patients avec Ben Simmons et ne pense pas qu’il restera absent toute l’année s’il n’est pas échangé (18:41). Ils discutent ensuite des problèmes qui se posent à Portland et débattent de la meilleure voie pour la franchise pour y remédier (22:43). Les gars étaient ravis de voir les Wizards débuter la saison en beauté, mais la magie a semblé s’épuiser alors qu’ils sont passés de la première place dans l’Est à la septième (31:37). Ils débattent pour savoir si les problèmes du Wiz sont complètement liés à Bradley Beal. En parcourant l’association, les gars discutent du retour de Klay Thompson, du succès des Grizzlies sans Ja et des blessures de Zion Williamson (47:10).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur : Jessie Lopez

