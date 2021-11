Parfait pour les fêtes de fin d’année, ce projecteur et cet ensemble d’écrans de 100 pouces ne coûtent que 49 $

Un projecteur peut apporter une tonne de vie à votre espace extérieur ou même à un grand espace intérieur. Disponible jusqu’à épuisement des stocks chez Walmart, le projecteur RCA RPJ161 ne coûte que 49 $ avec un écran de 100 pouces intégré. Cette offre est ouverte aux clients Walmart + pour une durée limitée avec d’autres clients pouvant accéder à l’offre plus tard. À 12,95 $ par mois, Walmart + peut être un excellent moyen de faire de bonnes affaires avant qu’elles ne s’épuisent chez Walmart. Il y a aussi un essai gratuit de 15 jours.

Le RCA RPJ161 est un projecteur natif 480p qui fonctionne avec des signaux jusqu’à 1080p via l’un des deux ports HDMI. Il y a aussi une connexion VGA de l’autre côté et des ports audio pour que vous puissiez brancher un haut-parleur externe pour plus de son sur le haut-parleur inclus. L’écran de 100 pouces vous aide à tirer le meilleur parti du projecteur avec des couleurs précises dans un environnement sombre. Avec un port USB intégré et une prise en charge des formats vidéo et image les plus courants, c’est une solution simple et économique pour une présentation ou un diaporama lors d’un événement.

Ce projecteur peut être une excellente solution pour une soirée à regarder des films ou à jouer à des jeux avec toute votre famille ou lors d’un événement comme la fête d’anniversaire d’un enfant. Si vous avez déjà décroché l’une des meilleures offres PS5 Black Friday, un projecteur peut vous aider à le montrer avec beaucoup d’espace d’écran que tout le monde peut voir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.