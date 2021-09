Parfaitement portable pour le jeu et la productivité

Une excellente tablette avec un écran lumineux et net et une puissance de traitement peut être transformatrice en matière de divertissement mobile. Vous pouvez profiter de vos films et émissions de télévision préférés lors de vos déplacements, mais vous pouvez également travailler pendant votre trajet, profiter de jeux ou simplement vous détendre et écouter de la musique. Les tablettes coûtent un sou et la plupart des fabricants d’électronique ont leur propre marque, ce qui rend difficile de discerner laquelle est la meilleure pour votre budget et votre cas d’utilisation unique. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à trouver les meilleures tablettes.

Il y a plusieurs facteurs importants à considérer lors de l’achat de comprimés. Tout d’abord, vous devrez déterminer si vous recherchez une tablette iOS ou Android. Les deux ont leurs propres avantages et inconvénients, y compris différents magasins d’applications, fonctionnalités et, bien sûr, écosystèmes. Si vous aimez déjà utiliser un type de système d’exploitation sur votre smartphone, cela rendra probablement votre choix beaucoup plus simple.

Il est également important de prendre en compte la taille et le poids de chaque tablette pour des raisons de portabilité, de capacités d’affichage, d’autonomie de la batterie, de processeur et d’espace de stockage. Certaines tablettes sont beaucoup plus puissantes que d’autres, mais ont tendance à être plus faibles en termes de longévité. D’autres permettent un espace de stockage extensible, mais peuvent ne pas avoir la résolution souhaitée que vous recherchez. Vous voudrez également garder votre budget à l’esprit lorsque vous retournez ces choses dans votre esprit.

Il est temps de sauter dans nos choix pour les meilleures tablettes. Sinon, consultez nos guides sur les meilleurs iPhones et sur les meilleurs téléphones Android.

Meilleure tablette globale : Apple iPad Air

Avantages: Excellentes performances, plusieurs couleurs, prise en charge du clavier magique et du crayon Apple

Les inconvénients: Durée de vie de la batterie un peu courte

L’iPad Air svelte d’Apple est comme l’un des plus grands succès des meilleures fonctionnalités de tablette disponibles. Il offre bon nombre des mêmes options que l’iPad Pro, mais dans un package beaucoup plus économique. Il y a beaucoup d’espace d’écran avec son écran bord à bord de 10,9 pouces, des performances impressionnantes qui peuvent gérer le travail ou le jeu, et une série de couleurs attrayantes qui signifient que la tablette a fière allure avec ou sans étui.

Alimenté par le processeur Apple A14 Bionic capable, l’iPad Air peut gérer des graphismes luxuriants, des applications de productivité exigeantes et tout ce que vous voulez lui proposer, dans des options de stockage de 64 ou 256 Go. Non seulement vous pouvez stocker tous vos fichiers multimédias importants, mais votre iPad Air peut tout exécuter sans arrière-pensée.

L’iPad Air comprend également le capteur Touch ID toujours utile pour déverrouiller votre appareil en un éclair. Il prend également en charge le Magic Keyboard et l’Apple Pencil, ce qui en fait deux options très utiles pour les écrivains ou les artistes en déplacement, ou pour tous ceux qui cherchent à utiliser l’iPad Air comme un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau fiable. C’est léger, portable et un délice complet.

Meilleure tablette Android : Samsung Galaxy Tab S7

Avantages: Grande autonomie de la batterie, fine et légère, S-Pen inclus

Les inconvénients: Certains reflets de l’écran, certaines performances de l’application lentes

Le Samsung Galaxy Tab S7 est la chose la plus proche que les utilisateurs d’Android verront de l’indomptable Apple iPad Pro. Cette tablette phare est livrée avec un puissant chipset Qualcomm Snapdragon 865+ et prend en charge jusqu’à 1 To de stockage extensible. Il comprend également un stylet S Pen, qui ajoute un tout nouveau niveau d’interactivité.

La Galaxy Tab S7 est capable d’effectuer des tâches multiples impressionnantes, avec trois configurations différentes de RAM et de stockage, de 6 Go à 8 Go et 512 Go pour enregistrer tout ce que vous voulez. Il peut facilement gérer une variété d’applications et de fenêtres de navigateur à la fois avec seulement un minimum de bégaiement lorsque vous devenez trop ambitieux avec votre puissance de traitement.

Le S Pen inclus se connecte magnétiquement et la tablette elle-même est disponible dans une variété de couleurs, mais rien d’aussi flashy que la gamme de teintes de l’iPad Air. Mais il semble presque identique à un iPad Pro, si c’est quelque chose qui compte pour vous, et son écran de 11 pouces est absolument magnifique.

Meilleure tablette pour la productivité : Apple iPad Pro

Avantages: Excellentes performances, affichage net, Face ID

Les inconvénients: Cher, un peu grand pour beaucoup

Avec un écran énorme, un affichage incroyable et des performances imbattables, l’Apple iPad Pro a été pratiquement créé pour être une centrale de productivité. S’il est important pour vous de faire tout le travail que vous pouvez faire en déplacement, c’est la meilleure tablette pour vous lancer et vous salir les mains.

Pour le prix, vous obtenez une grande variété de fonctionnalités axées sur les performances, y compris un écran Mini-LED, qui permet des couleurs plus riches, des noirs plus profonds et un meilleur contraste. Que vous travailliez dans un traitement de texte ou que vous dessiniez des graphiques, vous profiterez de l’un des meilleurs écrans que vous puissiez trouver sur une tablette.

De plus, vous bénéficiez du puissant processeur M1, qui peut exécuter tout ce dont vous avez besoin, de Garage Band à votre jeu mobile graphique préféré, et tout le reste. Il prend également en charge Apple Pencil, Magic Keyboard et des fonctionnalités telles que Center Stage. Il s’agit du « ordinateur portable » de type ordinateur de bureau que vous recherchiez.

Cependant, vous jouerez un joli centime pour ces fonctionnalités. Mais le retour sur le prix vaut bien le prix d’entrée, surtout si vous êtes quelqu’un qui travaille sans relâche en déplacement.

Meilleure tablette économique : Apple iPad

Avantages: Écosystème iOS abordable et accessible

Les inconvénients: Peu d’options pour le stockage, conception guindée

Lorsque vous êtes à la recherche d’un iPad, vous n’avez pas besoin de choisir l’option la plus unique ou la plus complète. Un iPad d’entrée de gamme est encore tout à fait capable de gérer des tâches similaires à celles de ses cousins ​​plus chers. Cela vaut toujours la peine d’être ramassé pour profiter des applications iOS avec.

L’iPad d’entrée de gamme n’a peut-être pas les mêmes cloches et sifflets que l’iPad Air ou l’iPad Pro, mais il contient un écran de 10,2 pouces, un capteur Touch ID et une puce Apple A10 Fusion, qui peut s’attaquer à toutes les subtilités typiques. vous attendez de l’une des tablettes de l’écosystème d’Apple.

L’iPad est disponible en trois couleurs différentes, commence à moins de 200 $ et peut également être mis à niveau jusqu’à 128 Go. Ce n’est pas trop compliqué, mais c’est une excellente tablette pour pratiquement toutes les utilisations que vous pourriez avoir.

Meilleure tablette Android à petit budget : Tablette Amazon Fire HD 10

Avantages: Extrêmement abordable, écran net, excellente batterie

Les inconvénients: Accès limité avec Amazon App Store, la construction n’est pas aussi robuste que les autres tablettes

La gamme de tablettes Fire d’Amazon est telle qu’il existe une option de taille abordable pour tout le monde. La plus grande, la Fire HD 10, est une tablette incroyablement bon marché qui est parfaite pour naviguer sur Amazon, utiliser des services de streaming et consulter des médias soigneusement rangés dans une variété d’applications différentes.

Le Fire HD 10 est livré avec 32 Go ou 64 Go de stockage avec des extensions jusqu’à 1 To par microSD. Ce n’est guère la puissance de performance que vous attendez d’un iPad ou d’un appareil Android plus coûteux. Mais pour tous ceux qui cherchent à se procurer une tablette conçue pour une rafale rapide de télé ici et là ou un moyen fiable d’écouter des livres audio, c’est un achat fantastique.

Vous pouvez choisir parmi quatre options de couleurs différentes, et toutes les configurations sont livrées avec ou sans les « offres » (annonces) d’Amazon. Payez 15 $ pour les supprimer avant ou après en avoir acheté un. Pour seulement 150 $ pour le modèle standard, c’est une bonne affaire, avec plusieurs configurations optionnelles que vous pouvez également acheter, comme un étui à clavier détachable ou une station de chargement qui peut également servir d’écran intelligent Alexa.

