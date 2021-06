Parfois, il neige en avril : à la tendre mémoire de Prince

La mort de Prince dans son studio d’enregistrement, Paisley Park, le 21 avril 2016 nous a privé d’un artiste irremplaçable de classe mondiale. L’artiste, auteur-compositeur et producteur extrêmement influent était une figure unique de la musique populaire depuis plus de 35 ans. Son immense travail comprend 39 albums studio à lui seul. Même maintenant, il est toujours choquant de parler de lui au passé, ou de se rappeler qu’il n’avait que 57 ans lorsqu’il est décédé.

Les données de Nielsen Music dans Billboard révèlent que l’année suivant sa mort, l’album et les chansons individuelles de Prince se sont vendus à 7,7 millions d’exemplaires aux États-Unis. 2,3 millions provenaient de ventes d’albums traditionnels et 5,4 millions de téléchargements de chansons. Un total de 5,65 millions est venu au cours du premier mois suivant la nouvelle. Ces totaux ont fait de Prince, remarquablement, l’artiste d’album le plus vendu aux États-Unis en 2016.

La star mondialement admirée avait fait une tournée de son spectacle Piano & A Microphone en Australie et en Nouvelle-Zélande peu de temps avant sa mort. Les deux albums studio les plus récents de sa carrière prolifique, HITnRUN Phase One et HITnRUN Phase Two, sont sortis respectivement en septembre et décembre 2015. Le set posthume Piano and a Microphone 1983 a suivi en septembre 2018, puis la collection de démos Originals en 2019.

Funky sensuel de marque

Né Prince Rogers Nelson à Minneapolis le 7 juin 1958, Prince a fait sa première marque sur la scène nationale avec le premier album de 1978, For You, qui comprenait le Top 15 R&B américain “Soft & Wet”. C’était l’un des premiers exemples d’un funky sensuel de marque fortement influencé par les ancêtres de la soul tels que James Brown et Sly Stone, amplifié sur son premier R&B « I Wanna Be Your Lover » un an plus tard.

L’album multi-platine de 1982 de 1982 a été un signe indéniable de l’arrivée de Prince à la première place, en tant qu’auteur R&B du plus haut calibre. Il s’est entouré de musiciens de premier plan, dans son groupe The Revolution et ailleurs, et s’est étendu à une échelle cinématographique en écrivant la bande originale et en jouant dans le film Purple Rain.

Établissant son propre label et complexe de studios Paisley Park, Prince a augmenté son propre travail d’enregistrement inlassable avec des tâches de production et d’écriture de chansons étendues. Ses droits d’auteur sont devenus un territoire fertile pour des artistes tels que les Bangles, à qui il a donné “Manic Monday”, et Sinead O’Connor, avec sa version de “Nothing Compares 2 U”, enregistrée pour la première fois par le groupe de Paisley Park The Family.

Oser une faute

En tant qu’artiste lui-même, sa série de sorties marquantes s’est poursuivie à un rythme soutenu avec des albums tels que Sign O ‘The Times, Lovesexy et Diamonds and Pearls. La bataille très médiatisée de Prince pour l’autonomie créative avec sa maison de disques, Warner Brothers, puis son retrait typiquement audacieux des sorties de disques conventionnelles, ont été considérés dans certains milieux comme éclipsant le travail lui-même. Au cours des dernières années, certains critiques ont estimé que sa production était davantage axée sur la quantité que sur la qualité.

Mais il s’est bâti et a maintenu une réputation d’artiste live au charisme et à l’énergie inégalés, avec des spectacles qui duraient régulièrement plusieurs heures. Pour beaucoup, le phénomène de Prince live a atteint son apogée avec la tournée Earth de 2007, au cours de laquelle il a joué pas moins de 21 nuits à la 02 Arena de Londres, d’une capacité de 20 000 places.

“Son talent était sans limites”

Une multitude d’artistes de nombreuses disciplines musicales ont exprimé leur tristesse en apprenant la nouvelle du décès prématuré de Prince. Lenny Kravitz l’a décrit comme “Mon frère musicien… mon ami… celui qui m’a montré les possibilités en moi.” Mick Jagger a écrit sur Twitter : « Prince était un artiste révolutionnaire, un merveilleux musicien et compositeur… un parolier original et un guitariste surprenant. Son talent était sans limites. Beyoncé a déclaré: “À vrai dire, le mot” icône “ne fait qu’effleurer la surface de ce qu’était Prince et de ce qu’il me reste.”

Parmi les événements prévus pour marquer le premier anniversaire de son décès figurait une célébration de quatre jours à Paisley Park. Il a présenté des performances de ses groupes The Revolution et New Power Generation, ainsi que Morris Day and the Time, et des tables rondes dont une avec d’anciens membres du groupe et plus tard le duo d’enregistrement Wendy & Lisa. En 2019, Record Store Day a accueilli la réédition vinyle de The Versace Experience: Prelude 2 Gold, l’une des sorties les plus recherchées de son catalogue, tandis que 2020 a apporté trois éditions de luxe de son emblématique Sign O ‘The Times. Ils étaient tous encore des rappels de l’empreinte culturelle indélébile de Prince.