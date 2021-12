« Parfois j’aimerais passer inaperçu »

12/04/2021

Act à 10h36 CET

Léo Messi Il ne se marie pas à battre des records. Cette semaine, il a réalisé le plus dur de tous : remporter son septième Ballon d’Or.

Après avoir été récompensée comme le meilleur footballeur de la planète, la star argentine a accordé une interview à France Football, le média qui remet le prix.

Dans la conversation, Messi a parlé de des valeurs telles que le travail et l’humilité, valeurs avec lesquelles il a grandi : « Quand je suis arrivé à Barcelone à l’âge de 13 ans, j’ai retrouvé les mêmes valeurs à La Masía ».

« Je n’ai jamais dit que j’étais le meilleur de l’histoire et je n’essaie pas de me faire cette idée. Pour moi, être considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire est plus que suffisant. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. C’est quelque chose qui ne m’intéresse pas, ça ne change rien d’être considéré comme le meilleur ou pas. Et je n’ai jamais voulu être « , a ajouté Messi à propos de son prix. »Je n’ai jamais aimé être mannequin ou donner des conseils. Je me suis battu pour mes rêves. Au début, c’était un joueur professionnel, puis j’ai eu du mal à m’améliorer et à atteindre de nouveaux objectifs chaque année. Dans ces moments-là, il y a un peu de chance. Je pense que Dieu a tout choisi pour venir à moi. »

Déjà dans sa nouvelle scène à Paris, Messi, avec le ’30’ sur le dos, il a endossé un nouveau rôle.

« Le 10 était pour Neymar. Je suis venu dans une nouvelle équipe pour aider. C’était un geste extraordinaire (de l’offrir) de sa part. Je m’y attendais car je connais Neymar. Nous passons du temps à Barcelone et nous sommes amis. Il semblait plus juste de garder le numéro 10. C’est pourquoi j’en ai pris un qui me plaisait (30) », a commenté Messi, qui s’est aussi souvenu du moment où il s’est allongé sur la barrière d’une faute contre City : « A ce moment-là, on avait besoin de le faire. Nous étions en train de gagner. Personne n’était là pour le faire et comme j’étais là-bas, je l’ai fait. Franchement, ce n’était rien. Nous devons tous apporter quelque chose pour obtenir des résultats. »

« J’essaye toujours de me déplacer pour trouver les espaces en fonction de chaque jeu. Même si je commence par la droite, je me déplace généralement vers l’intérieur. Dernièrement je descends à la base pour essayer de générer des jeux, de générer une supériorité numérique pour que l’équipe contrôle la possession. Je me sens bien comme ça et j’essaie de m’amuser sur le terrain », a-t-il ajouté à propos de son jeu actuel.

L’une des questions auxquelles Leo répond toujours est l’éternelle comparaison avec Maradona : « Honnêtement, je ne me suis jamais comparé à Diego, absolument jamais. Je n’ai jamais prêté attention à ces comparaisons. Certaines critiques m’ont dérangé par le passé. J’ai passé un mauvais moment en équipe nationale, vraiment, mais pas pour ces raisons. Je reçois souvent des critiques qui m’agacent, mais elles restent dans les vestiaires. Ils doivent rester là, en privé. C’est l’intimité qui fait la force du groupe, en plus du fait qu’on peut s’énerver et se dire des choses en face qui peuvent s’améliorer. Cela peut m’arriver ou arriver à d’autres joueurs. »

Du côté du Barça, Messi a évoqué des sujets tels que la tête contre United lors de la finale de la Ligue des champions 2008, ou la célébration de la Ligue des champions 2006.

Quant à son but contre Manchester United, Messi a commenté que « c’est une situation spécifique. À ce moment-là, la situation s’est développée comme ça. Xavi s’est concentré parce qu’il savait quelle était sa taille et était capable de mettre sa tête. Il m’avait vu le faire. à l’entraînement. et nous en avons discuté dans les vestiaires. Ni lui ni moi ne pensions qu’il pouvait marquer avec sa tête. C’était un but particulier, sans pourtant l’avoir recherché. C’est venu naturellement, c’était extraordinaire« .

En ne sortant pas célébrer la Ligue des champions 2006 pour ne pas avoir joué, l’ex-Azulgrana a déclaré que J’ai regretté « l’avoir fait. Je n’ai pas réalisé ce qui se passait. À ce moment-là, je pensais au fait que je n’avais pas joué. Au moins, j’aurais aimé être sur le banc ce soir-là. Jusqu’à ma blessure (au deuxième tour), j’ai participé à la Ligue des champions. J’étais déçu. Je suis profondément désolé pour cet épisode. Nous avons gagné cette Ligue des Champions et je n’étais pas sûr de ce qui se passerait encore car c’est une compétition difficile à gagner. Puis heureusement j’ai eu l’occasion d’en profiter. »

Le septième Ballon d’Or l’a séparé de Cristiano Ronaldo, quelqu’un avec qui ils se comparent toujours. « J’ai toujours voulu me surpasser et ne pas regarder ce que faisaient les autres. Avec Cristiano, nous avons maintenu la compétition pendant le même championnat pendant des années. Cela a été merveilleux et cela nous a aidé à grandir dans nos carrières. Mais sans se regarder. Je voulais juste me surpasser pour être le meilleur et pas meilleur que les autres », a déclaré Messi.

Enfin, le Lion le plus personnel a répondu à la question de savoir s’il est difficile d’être Messi au quotidien : « Je suis Messi depuis 34 ans, donc je commence à m’y habituer. Je suis content de tout ce qui s’est passé, même si parfois je dois admettre que j’aimerais passer inaperçu, profiter de ma famille sans que personne ne me reconnaisse. Je ne me plains pas, au contraire, c’est toujours agréable de recevoir un compliment, un sourire ou quelqu’un qui me demande une photo. J’y suis habitué et pour moi c’est devenu normal. Donc très bon. «