“Parfois je demande les couilles et elles ne m’arrivent pas”

09/06/2021 à 18:20 CEST

A deux jours du coup d’envoi de l’Eurocup, quelques disputes se sont déjà manifestées lors des matches amicaux précédant la compétition. Un exemple en est Olivier Giorud, footballeur de Chelsea, qui était contrarié après le match amical contre la Bulgarie où il a marqué un doublé.

“Je ne suis pas amer” cracha le footballeur après la question du journaliste. “Ils disent que je suis discret, mais c’est parce que parfois je demande les balles et ils ne m’atteignent pas. Après, j’essaie de passer le plus d’appels possible à mes coéquipiers, et d’essayer d’apporter des solutions dans la zone”, a-t-il expliqué. aurait pu marquer plus de buts s’il avait été plus efficace », a condamné le joueur français.

Avec la blessure de Benzema, Giroud précise qu’il prendra le départ au début de l’Eurocup. Deschamps, a minimisé ces déclarations lors de la conférence de presse qui a suivi. “Si les balles arrivent toujours à ceux qui demandent la balle… C’est toujours pareil”, a-t-il commencé. ” Ce que dit Giroud est peut-être vrai. Dans certaines situations, c’est la passe qui n’arrive pas. Nous ne devons pas stigmatiser Kylian ou qui que ce soit“, a-t-il affirmé. Olivier n’a pas le même profil que Mbappé. TIl a une position de pivotement plus axiale, et dans la première partie avec Benzema les 3 pouvaient changer de position et échanger des zones. C’est aux joueurs de choisir”, a-t-il conclu.