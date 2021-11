« Parfois la malchance vous touche »

11/08/2021

Le à 00:31 CET

Carlos Sainz il a regretté sa mauvaise fortune au départ du Grand Prix du Mexique, qui a terminé en sixième position et avec de bons sentiments tant au niveau privé que pour Ferrari, qui a réussi à dépasser McLaren dans le pouls pour la troisième place du Championnat du monde par équipes.

« j’ai pas eu de chance au début, les deux coups étaient devant moi et je devais les éviter. Je suis sorti de la piste et j’ai perdu des positions, mais ce sont des choses de la course « , a commenté Sainz, qui, lorsque la voiture de sécurité a été retirée au quatrième tour, il mis au sillage de Giovinazzi et il l’a dépassé à l’extérieur du virage 1. « Il y a des moments où il faut être du côté de la malchance, mais l’important est qu’à partir de là, nous avons rapidement dépassé Giovinazzi sur le temps fort et J’ai roulé à un rythme très élevé pendant toute la course« , a résumé.

Ensuite, « J’étais à l’aise, attaquant tout le temps, économisant le pneu. Nous avons essayé d’aller chercher Gasly mais ça ne pouvait pas être parce que j’allais très vite », a-t-il déclaré dans une déclaration à ‘DAZN’.

La sixième place de Sainz et le cinquième de son partenaire Leclerc permettre à Ferrari de dépasser McLaren pour prendre la troisième place du championnat du monde des constructeurs, avec 268,5 points, 13,5 de plus que l’équipe britannique. « C’était la priorité, pour finir les deux voitures devant McLaren, on savait que (Daniel) Ricciardo allait se jeter, c’était comme ça, peut-être un peu trop et ça a fait des ravages. , et personnellement un week-end très positif pour moi car je vais très vite tout le temps », a-t-il conclu Charlie.

