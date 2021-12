Max Verstappen a concédé que lui et Lewis Hamilton «se détestaient» parfois au cours de la saison 2021 – mais il fallait s’y attendre compte tenu des circonstances.

La bataille pour le titre entre Verstappen et Hamilton restera comme l’un des combats les plus féroces de l’histoire de la Formule 1, le duo au niveau des points après 21 manches ardues avant que le pilote Red Bull ne décroche le titre dans certaines des circonstances les plus controversées jamais vues dans le sport. .

Mais avec Mercedes retirant son intention de faire appel du résultat et Verstappen s’est uni à son titre de champion du monde lors du gala de remise des prix FIA jeudi soir à Paris, la poussière commence enfin à retomber sur une campagne épique qui a comporté de nombreux points d’éclair sur la piste. entre Verstappen et Hamilton.

Il est maintenant temps de réfléchir avant de tout recommencer en 2022 et Verstappen a fait exactement cela en donnant ses réflexions sur la relation qu’il a eue avec Hamilton tout au long de leur duel pour le titre.

« Vous vous regardez dans les yeux », a déclaré Verstappen à BBC Sport. «Vous ne dites pas grand-chose, mais vous vous entendez beaucoup et vous appréciez vraiment le combat.

« Parfois, nous nous détestions, mais ça va. C’est notre esprit de compétition à tous les deux. C’est un pilote incroyable.

« Les émotions sont très vives. Cela a déjà été fait tout au long de la saison, donc je pense que c’est normal.

« Ce qui était bien, c’est qu’immédiatement après la course, il est venu vers moi. Nous avons eu des moments tout au long de l’année où nous nous sommes affrontés mais nous nous respectons vraiment.

« Nous nous sommes poussés les uns les autres à la limite. La plupart du temps – tous les pilotes – nous étions à la limite de ce que nous pouvions faire, de ce que la voiture pouvait faire.

« Aussi pour les équipes, elles étaient sous pression pour faire les bons choix. Nous devons toujours faire de notre mieux sinon nous savions que l’autre gars nous battrait. Nous pouvons regarder en arrière et vraiment chérir cela.

« Cela a dû être incroyablement difficile pour Lewis et l’équipe, mais il a remporté sept titres, alors peut-être que cela le réconforte d’une certaine manière. L’année prochaine, je suis sûr qu’il fera de son mieux, ce qui est un très, très haut niveau.

« Cela dépend de l’état de nos voitures, mais personnellement, j’espère [the rivalry with Hamilton continues]. Il a été un compétiteur incroyable. Ce fut un réel plaisir de rouler contre lui.

Il y a de très légères suggestions selon lesquelles Hamilton envisage son avenir en Formule 1 à la suite de la façon dont le titre de champion du monde lui a échappé dans le dernier tour du circuit de Yas Marina – quelque chose auquel le patron de Mercedes Toto Wolff a fait allusion lors d’une conférence de presse. jeudi.

Verstappen espère que Hamilton restera dans les parages et il ne voit «aucune raison» pour qu’il démissionne.