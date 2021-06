Parfums et durabilité – WWD

in

LONDRES – Michelle Feeney a lancé Floral Street en 2017 en tant que maison de parfums avec un message respectueux de l’environnement, et bien que l’industrie ait pu s’intéresser aux parfums, elle n’a pas été si impressionnée par l’angle de la durabilité.

Feeney, une spécialiste du marketing dans son cœur qui a aidé à surdimensionner MAC à Estée Lauder et St. Tropez à PZ Cussons, était déterminée à ce que Floral Street, sa nouvelle entreprise autofinancée, soit durable, accessible et belle.

Dès le début, elle a utilisé des ingrédients végétaliens et sans cruauté et a conditionné ses parfums dans des boîtes de pulpe blanches si vertes qu’elles peuvent servir de plateaux à graines avant de se biodégrader.

Il n’y a pas d’emballage en excès – comme du papier cellophane – tandis que chaque bouteille en verre rechargeable présente une fresque florale originale du photographe Matthew Donaldson.

Feeney a travaillé avec Jérôme Epinette chez Robertet, qui utilise des ingrédients bruts et naturels, pour créer des parfums qui pourraient être traçables de la source au parfum.

Maintenant que le verrouillage prend fin et que la durabilité et la beauté propre sont toutes deux devenues des tendances brûlantes de l’industrie, Feeney se sent justifié, à plusieurs niveaux.

Dans une interview avec Zoom, elle a admis que s’intéresser à la presse et aux détaillants aux vertus d’un parfum végétalien et sans cruauté avec un emballage écologique dans le passé était une bataille difficile.

« Mais maintenant, le monde s’est réveillé et les détaillants ont compris que le consommateur voulait des produits propres et durables. Elle pense également que le consommateur recherche également un parfum d’intérieur durable et propre.

C’est pourquoi c’est son moment de frapper – à nouveau. Feeney étend son approche du parfum d’intérieur, qui sera lancée le 1er juillet aux États-Unis sur Nordstrom et sur floralstreet.com.

Feeney a déclaré qu’elle et son équipe ont essayé de garder les quatre variantes de bougies et de diffuseurs aussi propres que possible. Les vaporisateurs d’ambiance seront lancés plus tard cet été au prix de 30 $.

Les bougies sont fabriquées à partir d’un mélange de cire végétalienne de soja et de colza, avec des mèches naturelles, et sont coulées à la main au Royaume-Uni, tandis que les diffuseurs d’huile végétalienne sont sans alcool et d’origine naturelle.

Selon Floral Street, les bougies contiennent 12 à 14% d’huile parfumée, contre 6% en moyenne sur le marché, ont une durée de combustion de 40 heures et sont exemptes de parabènes, d’agents de blanchiment, de colorants, d’huile de palme, de plomb et d’étain.

Les bougies et les diffuseurs sont livrés dans des récipients en verre réutilisables et emballés dans des emballages certifiés FSC recyclables et issus de sources responsables.

Les quatre parfums d’ambiance s’appellent White Florals, Rose Garden, Urban Bloom et Dark Florals. Le 7 onces. bougies et le 100 ml. les diffuseurs sont tous deux au prix de 46 $.

Les produits seront vendus à travers 100 portes Nordstrom, dont la 57e rue à Manhattan, et en ligne, avec une plus grande variété de produits pour la maison qui débarqueront autour de Noël. Un certain nombre de magasins Nordstrom reprendront également la gamme de parfums, a-t-elle déclaré.

Anthropologie commencera à vendre les parfums à travers plus de 150 portes et en ligne aux États-Unis, et Feeney a déclaré qu’elle était en pourparlers avec eux pour les ramener à la maison également.

Sephora US est déjà un revendeur des parfums et a également fait appel à Floral Street pour son initiative européenne Good For, et déploiera les parfums dans plus de 40 portes, y compris le magasin des Champs-Élysées.

Les revenus de vente au détail dépassent les 15 millions de livres, Feeney s’attendant à ce que ce chiffre atteigne 20 millions de livres au cours de l’exercice 2021-2022, renforcé par les lancements de parfums pour la maison et d’autres. Elle a ajouté que la maison passera des 8 % actuels du chiffre d’affaires à 20 % du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2021-2022.

Floral Street a été lancé pour la première fois chez Harvey Nichols à Londres en 2017 et propose huit parfums floraux créés par Epinette et produits par Robertet.

La collection joue dans l’espace premium, avec Feeney inflexible sur le maintien des prix accessibles, tout en offrant un récit convaincant, un angle vert et une proposition de style de vie qu’elle pourrait présenter directement au consommateur.

“J’ai réalisé qu’il y avait cet énorme écart entre Lush et Jo Malone, et je voulais offrir des parfums raffinés à un prix abordable, d’une manière différente, à un client plus jeune”, a déclaré Feeney à WWD en 2017.

Elle a ensuite ouvert un magasin autonome à Covent Garden où, avant la pandémie, elle a encouragé les visiteurs à expérimenter, à superposer et à envisager d’acheter pour eux-mêmes et comme cadeaux.

Pendant la pandémie, avec la fermeture de la boutique de Covent Garden, Feeney a également organisé des masterclasses «Scent School in a Box» conformément à son objectif initial d’aider le client à devenir un «connaisseur» de parfums.

En plus de la collection de parfums d’intérieur, de nombreux nouveaux produits et offres sont également en préparation.

Dans quelques mois, Floral Street deviendra le fournisseur officiel de parfums du siège nouvellement réaménagé de BAFTA, la British Academy of Film and Television Arts, au 195 Piccadilly à Londres.

Le bâtiment rénové ouvrira ses portes au début de l’année prochaine en tant que centre créatif pour le cinéma, les jeux et la télévision et sera la plaque tournante du programme d’apprentissage et de développement des talents de BAFTA à l’échelle britannique et mondiale.

Floral Street parfumera l’espace et sera le fournisseur exclusif de gel douche et de crème pour les mains pour les visiteurs du bâtiment. Plus tard l’année prochaine, la marque commencera à vendre ces produits pour les mains dans le cadre de la nouvelle gamme maison.

Feeney lance également un pop-up cet été à Bicester Village dans l’Oxfordshire, en Angleterre, et marquera une étape majeure en août lorsque Floral Street deviendra le premier partenaire parfum du musée Van Gogh à Amsterdam.

Feeney a signé un accord de quatre ans sur les parfums et les produits parfumés pour la maison qui vise à célébrer les œuvres de Vincent van Gogh et à exciter le public du monde entier à apprécier «les beaux-arts et les beaux parfums».

Le premier parfum sera lancé à la mi-août, inspiré par l’une des œuvres les plus célèbres de l’artiste.

Feeney a déclaré que l’avenir de Floral Street dépendra des partenariats, qu’ils soient avec des institutions culturelles, telles que BAFTA et le musée Van Gogh, ou avec des détaillants tels que Nordstrom et John Lewis, l’un des partenaires de la marque au Royaume-Uni.

Ces partenariats, bien que commerciaux, doivent également être créatifs et basés sur les histoires de parfum et de durabilité de Floral Street.

Pour le moment, Feeney maintient l’unité de Covent Garden ouverte. Le quartier animé de Londres a commencé à reprendre vie après la réouverture des magasins et de l’hôtellerie en avril et mai, bien que les touristes internationaux soient toujours portés disparus en raison de sévères restrictions sur les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni.

Feeney a déclaré qu’avant la pandémie, 80% des visiteurs du magasin étaient des touristes internationaux. Alors que Feeney aime l’idée de magasins autonomes et a déclaré qu’elle aimerait idéalement en avoir un aux États-Unis et dans chaque grand territoire, “Je pense que ma stratégie pour l’avenir est en ligne, des pop-ups – et de bons partenaires.”

L’avenir consistera également à s’étendre à d’autres catégories, telles que le bain et le corps, et à poursuivre son parcours de beauté propre. Feeney croit également que, de nos jours, le parfum n’a pas besoin d’être « défini par un canal de distribution. Les consommateurs modernes vous trouvent, où que vous soyez dans le monde.