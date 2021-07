Pari de signature : Simeone, éternel à l’Atlético ?

in

Les trajectoires comme la sienne sont rares au sein d’un football moderne habitué à écraser les entraîneurs. Dans son cas, Cholo est celui qui déchire les saisons. Il accumule 11 qui seront 13 pour remplir son nouveau contrat. Combien de temps dure Simeone à l’Atlético de Madrid ?

Les prévisions de Betfair croient qu’au-delà de ce que vous avez signé. Cette option a un quota de [1.83], qui se traduit en pourcentages implicites, place Simeone avec une probabilité de 55% de prolonger son contrat actuel. Autrement dit, le coach rojiblanco continuerait (en l’occurrence) à la barre du projet au-delà de 2024 à une date aussi indéterminée et historique. Car, pour suivre au moins un cours de plus (disons jusqu’en 2025), Simeone égalerait Miguel Muñoz en tant qu’entraîneur qui a formé la même équipe le plus longtemps. Muñoz, au Real Madrid (14 saisons). Simeone y parviendrait avec l’Atlético.

L’exploit de chasser Sir Alex Ferguson

Cette même date indéterminée le place également sur la voie de ce qui serait, sans aucun doute, un défi majeur pour l’Argentin : continuer et égaler les 27 années que Sir Alex Ferguson était à la tête de Manchester United. Cela semble compliqué. Il lui faudrait doubler les campagnes qu’il mène déjà à l’Atlético, et pourtant il lui faudrait cinq ans pour rattraper la légende de Manchester United, référence mondiale moderne de loyauté entre un entraîneur et un club.

L’exploit semble difficile, mais personne ne dira que Simeone allait réaliser ce qu’il a réalisé puisqu’en 2011 il a repris les rênes des colchoneros. Il est déjà l’entraîneur de l’Atlético avec le plus de titres (il en a huit) et a réussi à diriger 527 matches officiels, soit 85 de moins que Luis Aragonés., la référence parmi les sportifs, oui, dans les différentes étapes. Il compte également 316 victoires, ce qui est un record pour un Atlético qui espère un jour ajouter celle qui lui offrira une Ligue des champions. Cette option semble compliquée pour ce cours (payant [21.0] sur Betfair) … bien que l’Atlético soit bon à l’impossible sous le commandement de Cholo.

Et si tout se terminait par un au revoir soudain…

Bien sûr, lorsqu’on se demande combien de temps Simeone sera à l’Atlético de Madrid, le doute d’un au revoir forcé émerge toujours. Eh bien du côté du coach lui-même (plus faisable) que du côté de l’Atlético (l’arrêt de Cholo sonne dingue). Dans ce scénario, cependant, les cotes de Betfair explorent d’autres options.

Les prévisions disent que la deuxième alternative pour continuer au-delà de 2024 est que vous mettiez fin à votre relation en 2022. Un quota élevé ([3.75]) ce qui donne une probabilité implicite de 27% qu’il y aura Simeone pour une saison de plus. C’est-à-dire que le cours qui va commencer est déjà terminé. Une alternative qui ne semblerait pas déraisonnable de placer Simeone (à nouveau) dans l’orbite de l’équipe nationale argentine avant la Coupe du monde au Qatar, qui sera joué en hiver. La récente Copa América réalisée par Scaloni complique ce scénario.

Plus compliqué, en tout cas, est que Simeone est parti exactement en cette année 2021, qui est l’option avec les probabilités les moins implicites (seulement 8%) parmi les différentes variantes de Betfair. Logique. À l’exception d’une hécatombe (et cela ne semble pas le cas), Simeone n’aura aucun problème à terminer l’année au cours de laquelle il a été à nouveau proclamé champion de Liga. Le chemin des adieux en 2023 ([7.0]) ou en 2024 (quota [11.0]), suivent comme alternatives hautement improbables : 14 % et 9 % respectivement.