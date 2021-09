Pari MATCH pour PSG-Clermont

09/08/2021 à 10:53 CEST

pari

Paris Saint-Germain vs Clermont

Samedi, 17:00

Leo Messi sait déjà ce que c’est que de mettre le maillot du Paris Saint Germain, mais Il a encore plusieurs choses à rayer votre liste avec le nouveau club. Le premier d’entre eux viendra sûrement ce week-end, plus précisément samedi, lorsque le PSG affrontera Clermont.

Le footballeur argentin, s’il est reposé et prêt après la trêve internationale, trop pour l’Argentine, jouera son premier match en tant que titulaire. Egalement dans un cadre propice à l’exhibition, car c’est à domicile, la première fois que le Parc des Princes sera apprécié en direct, et devant le Clermont récemment promu.

Ce petit club se porte bien à son retour en Ligue 1 et il ne connaît toujours pas la défaite. C’est devenu une équipe amusante et audacieuse et c’est en seulement quatre matchs qu’elle a marqué neuf buts et en a reçu cinq. Ils sont actuellement troisièmes du classement et ne connaissent pas la défaite, mais tout cela devrait changer lors de leur passage dans le fief du favori.

Le PSG ne s’est pas avéré être une équipe très solide derrière, avec cinq buts encaissés en quatre dates et attend toujours Sergio Ramos, mais le quota que Betfair nous donne pour sa victoire [1.22] c’est même élevé compte tenu de ce à quoi on va s’habituer cette année en France.

En équipe avec Neymar, Mbappé et Messi, faire confiance à la victoire est la chose la plus normale et c’est qu’il y aura le temps de douter d’eux dans leur ensemble quand arriveront les étapes importantes de la Ligue des champions, qui permettront vraiment de discerner s’il s’agit d’une équipe championne ou non. Pour l’instant, en vue du match contre Clermont, nous allons imaginer quelques combipartites, l’une plus simple et l’autre plus compliquée.

Combipartite 1: Victoire du PSG + But de Messi à tout moment + Plus de 3,5 buts en cote [2.64]

Combipartite 2: Victoire au repos du PSG + Double pour Leo Messi + Plus de 4,5 buts en cote [7.6]