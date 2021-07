Pari Patrick Cantlay & Patrick Reed ⋆ .

Bienvenue sur la page Awesemo Expert Golf Betting Picks pour le British Open. Les experts des paris sur le golf d’Awesemo ont décrit leurs paris préférés de la semaine et localisé certaines des meilleures cotes et choix de paris PGA cette semaine sur BetMGM, PointsBet et plus encore ! Nous avons de nombreux codes promotionnels disponibles si vous êtes nouveau dans le monde des paris sportifs.

Cotes PGA et choix d’experts : l’Open britannique

Dans cet article hebdomadaire, les experts de golf d’Awesemo donneront leurs choix de paris PGA préférés, leurs cotes et leurs prévisions pour le British Open.

Le choix de Ben Rasa : Patrick Cantlay

Total 33-1 (William Hill)

S’agissant d’un domaine majeur, il existe des prix très attractifs sur le marché pur et simple. Naturellement, la concurrence est beaucoup plus rude en haut, mais Patrick Cantlay à 33-1 est assez bon pour sauter dessus. C’est un joueur complet qui coche la plupart des cases pour un test difficile comme celui du Royal St George’s. Espérons que la météo et l’heure de départ se briseront en sa faveur, mais c’est hors de son contrôle.

Cantlay a profité du retrait de Rahm il y a quelques semaines pour s’emparer d’une victoire au Mémorial. Il a joué dans deux British Open ces dernières années, il a donc une certaine expérience dans le domaine des liens. Il est pratiquement automatique pour gagner des coups du départ au green et vient après avoir gagné des coups en participant à trois événements consécutifs. Avec le nombre pur et simple raisonnable et le jeu en forme, il n’y a aucune raison pour que Cantlay ne puisse pas percer ici.

– @JazzrazDFS

Le choix de Geoff Ulrich : Marc Leishman

Total +6600 | Top 20 +300 (BetMGM)

Leishman a l’air d’avoir atteint son apogée au bon moment. Un été lent a été interrompu par sa performance aux Travelers où il a terminé troisième et a tiré un tour final de 64. Il a gagné 4,5 coups sur le tee seul aux Travelers – la première fois qu’il a gagné sur un coup depuis 2020 – et c’est un grand signe que sa confiance pourrait s’épanouir. Joueur de fer d’élite et putter, le jeu de Leishman est bien adapté aux tortures du golf du British Open, un événement qu’il a terminé sixième ou mieux lors de trois de ses huit apparitions en carrière.

Il s’adapte également à toutes les tendances de cet événement. Il a plus de 32 ans (sept des neuf derniers gagnants ont plus de 32 ans), il a déjà enregistré un top 10 ou mieux à cet événement (14 des 15 gagnants l’avaient atteint avant de gagner), et il est débarqué un top 20 dans un précédent majeur de la saison (cinquième au Masters ; sept des huit derniers vainqueurs l’avaient atteint). Les cotes absolues de Leishman semblent incroyablement juteuses ici, et il se prépare très bien pour ce qui devrait être un test grand ouvert cette semaine.

– @thefantasygrind

Le choix de Max Smotritskiy : Patrick Reed

Total +3300 | Top 10 +300 (BetMGM)

Reed hisser le Claret Jug pendant que les Anglais le huent serait une fin amusante pour le British Open cette semaine. Reed est certainement capable de se produire sur de grandes scènes, comme il l’a démontré à chaque Ryder Cup à laquelle il a participé, et il vérifie également les cases statistiques cette semaine. Reed a bien performé lors des cinq derniers essais de ce championnat, avec deux top-20 et un seul cut manqué. Sa forme est également excellente, gagnant des coups dans toutes les facettes sauf chez les Travellers où le putter ne s’est pas présenté pour lui. Il est également excellent sur les parcours difficiles, sur les greens lents et dans les champs plus forts. Reed coche toutes les cases cette semaine, et enraciner pour le méchant est toujours amusant.

– @DFSMax

Le choix de Jason Rouslin : Justin Thomas

Total +2000 | Top 10 +175 (BetMGM)

Quand tous les grands noms sont là pour jouer, et que l’un d’eux est un favori écrasant comme Jon Rahm C’est cette semaine, cela va forcément augmenter les cotes pour certains golfeurs que nous n’avons pas l’habitude de voir à ces prix. Thomas est l’un d’entre eux cette semaine, remontant dans la fourchette 20-1. Il a réussi à gagner plusieurs fois avec ce numéro. En fait, ses deux dernières victoires ont été égales ou supérieures à ce nombre. Il semble avoir résolu certains problèmes de putting en faisant installer un nouveau manche. Parfois, avec un joueur de son calibre, c’est tout ce dont il a besoin pour attraper l’étincelle.

– @DFSgolfer23

Le choix d’Eric Lindquist : Rickie Fowler

Totalement +8000 | Top 5 +1300 (PointsBet)

Bien qu’il soit facile de descendre dans DFS et de lancer des jeux inférieurs à 8 000 $ en raison du talent de la gamme, il est exponentiellement plus difficile de faire des paris purs et simples sur les mêmes noms. Cependant, certains des virages du jeu de Rickie Fowler se sont avérés indéniables, car il a maintenant remporté au moins trois coups du départ au vert dans trois de ses quatre derniers événements. Plus important encore, Fowler a également gagné avec le bâton plat dans trois de ses quatre derniers événements, un signe de bienvenue d’un joueur qui est au milieu d’une sécheresse de putting depuis près de deux ans. Avec un T8 au championnat de la PGA dans les livres il y a moins de deux mois, les signes pointent étonnamment dans les directions de Rickie Fowler cette semaine. 80 contre 1 fait de lui le plus long coup joué sur la carte cette semaine et pourrait également être un bon ajout au vôtre.

–@Eric Lindquist

