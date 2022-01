Pari sur la défaite des Colts, l’égalité Chargers-Raiders lors de la semaine 18

Onze équipes de la NFL ont décroché une place en séries éliminatoires. 14 autres clubs ont déjà été éliminés. Miraculeusement, les Raiders de Las Vegas n’apparaissent sur aucune des listes.

Derek Carr & Co. sont en quelque sorte toujours en vie dans leur quête des séries éliminatoires et ont simplement besoin de vaincre les Chargers de Los Angeles lors de la finale de la saison pour s’assurer une place. Il en va de même pour les Chargers. Mais il existe un scénario encore plus amusant. Un scénario pour lequel les fans du chaos de la NFL devraient être pleinement enracinés, sinon parier.

Voici les situations de décrochage possibles avant la semaine 18 :

Les Colts d’Indianapolis ont battu les Jaguars de Jacksonville au cours de la semaine 18 et les Raiders et les Chargers s’affrontent dans un match éliminatoire de facto avec le vainqueur décrochant une place en séries éliminatoires. Les Colts d’Indianapolis s’inclinent avec des défaites contre les Ravens, les Chargers et les Steelers. Si les Steelers perdaient lundi soir contre les Browns de Cleveland, Indy entrerait également dans le match avec une défaite des Chargers, une victoire des Dolphins et une autre défaite de Pittsburgh lors de la semaine 18. Les Jaguars battent les Colts lors de la semaine 18, les Raiders et les Chargers sont à égalité et les deux font les éliminatoires.

Il ne fait aucun doute que le dernier scénario créerait l’un des jeux les plus surréalistes de l’histoire de la NFL, comme l’a élégamment expliqué Adam Beasley de Pro Football Network :

Les Colts jouent à 13 h HE dimanche. Les Chargers et les Raiders ne donnent le coup d’envoi qu’à 19h20, ce qui signifie que si les Jags gagnent, il n’y a aucune raison que LA et Vegas fassent autre chose que de jouer Duck, Duck, Goose au milieu de terrain pendant quatre quarts aux heures de grande écoute. Peut-être que les équipes jouent pour se vanter dans l’AFC West, mais au risque de rater des chèques de paie supplémentaires en séries éliminatoires ? Vous ne pouvez pas payer vos factures avec fierté.

Pour que cela devienne même une conversation plus sérieuse, Jacksonville doit retirer le bouleversement. Les Jags ont +15,5 outsiders à domicile (+750 sur le moneyline) chez Tipico Sportsbook et viennent de céder 50 points aux New England Patriots. Ils ne sont probablement pas à la hauteur contre une équipe de Colts qui se bat pour sa vie. Mais si vous aviez déjà prévu de parier sur le rebond de Jacksonville lors de la finale de la saison, il n’y a aucune raison de ne pas saupoudrer un peu plus sur un parlay Jags ML + Chargers-Raiders Tie (+12000 à Tipico).

Dans une saison pleine de chaos à travers la ligue, il semble presque mal de parier contre encore plus. Ce dimanche, racine pour une cravate.

