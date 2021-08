Pari sur le Golden Boy : la performance de Pedri aux Jeux le place clairement vainqueur du Golden Boy

Pedri Gonzlez vit une saison historique. Cela a été celui de sa première dans l’élite, mais à ce stade, personne ne pourra certainement imaginer l’ampleur de son voyage. Avec une tranquillité étonnante, plus typique d’un vétéran, et une qualité qui a provoqué une grande fureur dans le football mondial, le canari a réussi à se qualifier pour la finale des Jeux Olympiques étant le joueur qui a joué le plus de matchs cette saison, ensemble avec Bruno Fernandes de Manchester United. En plus, tout ça Il l’établit définitivement, ou presque, comme le favori incontesté pour remporter le Golden Boy, selon les prévisions de Betfair.

À ses 18 ans laisse une saison pour l’histoire qui pourrait se terminer en beauté, ou en argent, grâce au classement que l’Espagne a réalisé contre le Japon. Le Golden Boy est la récompense la plus prestigieuse du beau jeu qui est décernée chaque année au meilleur jeune joueur. Que Pedri remporte ce prix est payé à 1,5 par euro pari, étant la première option et situé dans une probabilité implicite de 66,7%, le plus élevé de ce que nous avons en 2021. Le fait qu’il ait déjà obtenu une médaille à Tokyo 2020 rend sa candidature pour le prix plus solide si possible.

Lorsqu’il disputera la finale olympique, il sera le joueur solo avec le plus de matchs joués. Après être devenu un incontournable pour Ronald Koeman dans le schéma de l’équipe première du FC Barcelone, ​​Pedri a conquis d’autres entraîneurs. Il l’a fait aussi avec Luis Enrique, qui lui a donné les commandements de l’absolu dans le Eurocoupe, et ne le manquez pas, il était le meilleur jeune joueur et faire partie de l’idéal 11 étaient les mérites qu’il a reçus.

Quelle vision a Pedro ! C’est ainsi que le jeu a commencé pour le but de Soler à 1-1

Les rivaux de Pedri, à des années-lumière

Tout ce contexte a aliéné les autres candidats au prix du meilleur jeune joueur. Le plus proche, deuxième sur le podium, est l’attaquant d’Arsenal, 19 ans, Bukayo Saka. Saka est l’une des jeunes références de la Premier League et a été l’un des joueurs les plus performants pour l’Angleterre lors du dernier Championnat d’Europe.

Cependant, éclipser Pedri dans son combat pour le Golden Boy ne semble pas pouvoir le faire, selon les prévisions de Betfair. La victoire de Saka a une part de 8 par euro pari, cinq fois plus élevée que celle de Pedri. Que le prix remporte à peine une probabilité de 5%, ce qui montre l’énorme favoritisme du joueur du Barça.

Le podium est complété par une vieille connaissance des supporters espagnols, bien qu’il n’ait jamais porté le maillot d’un club de Liga. Eduardo Camavinga (Rennes, 18 ans) est une autre des perles européennes qui est destinée à dominer le football continental dans les prochaines décennies. Le Real Madrid et le FC Barcelone l’ont à l’ordre du jour. Dans le cas du Golden Boy, il semble qu’il y restera aussi, dans un rêve. La part des Français pour remporter le prix est 11.0. Moins de 1% de chance implicite d’y parvenir.

Les rêves de Pedri : du meilleur jeune de l’Euro aux Jeux Olympiques

Données d’une saison pour l’histoire

Pedri fait ses débuts en Ligue des champions. Il a également disputé la Super Coupe et la Copa del Rey, et en très peu de temps, il est devenu un élément clé de l’équipe Blaugrana. Il n’a raté qu’un seul match de championnat, le dernier, alors qu’il n’y avait rien en jeu. Cela lui a donné une petite pause avant l’Euro 2020. Le seul match qui ne s’est pas terminé en Championnat d’Europe était en quarts de finale, contre la Suisse, quand il a été remplacé presque au coup de sifflet final en pensant aux tirs au but.

Il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi, dans lequel il a complété le 91% de ses passes et couvert plus de terrain que tout autre joueur jusqu’aux demi-finales. “Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Luis Enrique après avoir été émerveillé par la performance de Pedri, que beaucoup considèrent comme l’héritier de Xavi Hernndez et Andrs Iniesta, les milieux de terrain dont rêvent encore les supporters barcelonais. Les pronostics ne mettent pas en doute son évolution.