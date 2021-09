Parier sur un match décisif

09/03/2021 à 11:27 CEST

pari

La Nouvelle Pépinière de Badajoz sera le théâtre de la Quatrième match de qualification de l’Espagne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ceux de Luis Enrique, après avoir perdu en Suède, se voient avec le besoin impératif de gagner ce match contre la faible Géorgie, ce qui nous a déjà rendu la tâche difficile au match aller après la victoire serrée 1-2 de l’Espagne.

Dans cet appel, les nouveautés ont été des joueurs comme Fornals ou Brais Méndez entre autres, maintenant le bloc de l’équipe qui nous a conduits aux demi-finales du dernier Championnat d’Europe. Bien que, comme toujours, Luis Enrique n’arrête pas de donner des surprises dans ses appels.

La L’équipe espagnole arrive avec des doutes après son jeu faible ce jeudi dans les terres suédoises. La défense et leur transition défensive étaient au rendez-vous face aux Suédois, qui ont eu de nombreuses occasions de contrer. Mais évidemment, la Géorgie est une sélection nettement inférieure.

Pour sa part, La Géorgie arrive à ce match dans une dynamique de résultats très négative, puisqu’ils n’ont obtenu qu’une victoire lors des 10 derniers matchs, une équipe qui fonde son système de jeu sur un solide équipement défensif et cela se démontre dans cette phase préliminaire de qualification, où ils n’ont encaissé que 4 buts en 3 matchs.

Après avoir analysé les circonstances dans lesquelles les deux équipes arrivent et les appels effectués par les deux sélectionneurs, j’ai trouvé 2 paris avec de la valeur, de mon point de vue.

La première est que L’Espagne marquera 2 ou 3 buts à contre-courant [2.1], puisque l’absence de but de l’Espagne au cours des cinq dernières années, ajouté à la défense de fer géorgienne, laisse entrevoir une victoire facile pour l’Espagne, mais pas très confortable et donc la valeur de ce pari.

L’autre pari vise ce précédent et est un peu plus risqué, L’Espagne gagne 3-0 à contre-courant [5.0], puisque comme je l’ai dit avant c’est le résultat le plus probable que j’espère, avec une sélection qui aura du mal à ouvrir la boîte mais aura le temps de marquer quelques buts de plus en le faisant.

En utilisant l’option “Combipartido”, nous pouvons obtenir un autre pari que j’aime, avec un faible coût, mais que je considère comme très fiable. Serieuse “Victoire de l’Espagne et plus de 2,5 buts” à [1.37].

